У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb

Актер считает, что он в неудаче не виноват.

Даже если вы видели всего одну картину с Джеки Чаном, вы точно почувствовали его особенность. В каждой сцене актер показывает искреннюю любовь к трюкам, юмору и самому процессу съёмок. Кажется, он получает неподдельное наслаждение от того, что делает.

Однако есть в его фильмографии работы, которые сам актёр вспоминает без особой радости. Чан открыто признавался, что терпеть не может одну из своих лент — фильм «Покровитель», вышедший в 1985 году.

Сюжет фильма «Покровитель»

История вращается вокруг полицейского Билли Вонга из Нью-Йорка. Он знаменит своей принципиальностью, которая постоянно идёт вразрез с указаниями начальства.

После гибели напарника в перестрелке, Вонг решает вопрос по-своему и расправляется с виновными. Инцидент удаётся замять, но чтобы избежать новых проблем, строптивого офицера отправляют на незавидное задание — охранять показ моды.

Именно там похищают дочь влиятельного миллионера. Вонгу и его новому напарнику Дэнни приходится пуститься в погоню. Их путь лежит прямиком в Гонконг, по следам преступников и их заложницы.

Джеки Чан в фильме «Покровитель»

Эта картина стала попыткой Джеки Чана покорить Голливуд. Но её производство превратилось в череду конфликтов.

Изначально актёру пообещали серьёзное влияние на съёмки и монтаж. Проблема в том, что такие же гарантии дали и режиссёру Джеймсу Гликенхаусу. Столкновение двух сил стало неизбежным.

Чан постоянно пытался вмешаться в процесс, но наталкивался на жёсткий отпор. Он даже угрожал уйти с проекта, если режиссёра не уберут.

Каким-то чудом съёмки всё же завершили, но потом война разгорелась в монтажной. Ситуация накалилась до предела — актёр требовал вообще убрать его имя из титров.

В итоге нашли странный компромисс. Гликенхаус смонтировал свою версию для Америки и Европы, а Чан собрал отдельный вариант для Гонконга и Азии. В своей версии он вырезал всё, что считал неподходящим для своего стиля.

Позже в мемуарах актёр признался, что главной проблемой для него было настойчивое желание студии сделать из него гибрид Брюса Ли и Клинта Иствуда. Такой подход не сулил ничего хорошего.

В американском прокате фильм провалился, собрав меньше миллиона долларов. Гонконгская версия показала себя лишь немногим лучше. Правки Чана, по мнению многих, сделали и без того рыхлый сюжет совершенно бессвязным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какая машина у Джеки Чана в фильме «Доспехи Бога».