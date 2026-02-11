Меню
Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах

11 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Игры престолов»

Что не так?

Таргариены — одна из центральных династий в «Игре престолов», главным образом за счет Дейнерис, которая являлась главной претенденткой на Железный трон. Именно она и является олицетворением Вестероса, однако в сериале и книгах есть значительные и интересные различия, касающиеся династии.

Внешность

Таргариены долго владели Вестеросом, но остались чужаками — их внешний вид выделял семью. В сериале оставили серебристые волосы, а вот другие книжные детали сократили.

В книгах у таргариенов фиолетовые глаза — родовая черта. Для экранизации этот элемент убрали, чтобы актерам не приходилось постоянно носить цветные линзы.

Брак Дейенерис с Дрого

Отношения Дейенерис и кхала Дрого в сериале стали заметной любовной линией. В книгах ее тоже «продали» дотракийцам, но отмечено, что Дрого не принуждал Дейенерис в первую ночь.

Бесславные предки

Таргариены считались сильным домом, но среди них были и позорные фигуры. В сериале часто вспоминали Эйриса Безумного короля, но были и другие жуткие предки: Мейгор Жестокий с кровавой репутацией, Эйегон Недостойный и Бэйлор Благословенный, скатившийся в фанатизм. Эти личности портили честь рода.

Жуткий Визерис

Визерис показан жалким и одержимым идеей вернуть трон. В книгах он еще более отвратителен: там он пытался склонить сестру к близости, что даже по таргариенским нормам было за гранью.

Прическа Дейенерис

Сцена выхода Дейенерис из огня важна в обеих версиях. На экране ее волосы остались роскошными, а в первоисточнике после пламени она оказывается полностью лысой — изменение объясняют эстетикой и удобством для актрисы.

Фото: Кадр из сериала «Игры престолов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
