У братьев Вайнеров не одна экранизация: этот советский детектив вы могли пропустить — не похож на «Место встречи изменить нельзя»

В Советском Союзе произведения братья Вайнеров пользовались особой популярностью. Любовь к ним увеличилась после выхода сериала «Место встречи изменить нельзя». Однако это была не единственная экранизация. Не исключено, что вы могли пропустить советский детектив «Гонки по вертикали».

О чем картина

Советская трехсерийная детективная лента по мотивам романа братьев Вайнеров, рассказывающая о психологической схватке между инспектором МУРа Станиславом Тихоновым и хитроумным вором‑рецидивистом Алексеем «Батоном» Дедушкиным. Сюжет разворачивается вокруг попыток сыщика поймать Батона.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, эту ленту нужно смотреть из-за великолепного актерского дуэта. Главные роли исполнили Андрей Мягков и Валентин Гафт. Именно они создают невероятное напряжение, играя «в кошки-мышки». За эти ощущения зрители и любят обычно детективные истории.

Также в сериала прекрасно воссоздана Москва 80-х. Проект очень динамичный. Он фокусируется больше на характерах, мотивах преступника и следователя. Это не просто экшен-картина, а настоящая битва умов.