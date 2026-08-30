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Киноафиша Статьи У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь

У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Профиль», «Ночной дозор»

Давно меня так не цеплял фильм.

Когда говорят о Тимуре Бекмамбетове, первым делом обычно вспоминают «Ночной дозор», «Дневной дозор» или его голливудские боевики. Но лично для меня самая интересная его работа — совсем не про супергероев и перестрелки.

Это «Профиль», триллер 2018 года, который целиком снят с помощью технологии скринкастинга. То есть практически всё происходящее мы видим через экран ноутбука главной героини.

История, от которой становится не по себе

Главная героиня Эми — британская журналистка, которой нужны деньги и хорошая история для публикации. Она создает фальшивый аккаунт и выдает себя за девушку, недавно принявшую ислам.

Так она знакомится с Абу Билелом — человеком, связанным с вербовкой женщин в ИГИЛ. Сначала Эми просто хочет получить материал для статьи. Но постепенно обычное журналистское расследование превращается в опасную игру.

Чем больше героиня общается с новым знакомым, тем сильнее сама погружается в придуманную ей жизнь. Она уже не просто задает вопросы — начинает испытывать к собеседнику настоящие чувства и в какой-то момент теряет ощущение, где заканчивается роль и начинается реальность.

Почему я смотрела не отрываясь

Кадр из фильма «Профиль»

Самое сильное здесь — даже не сюжет, а форма. Казалось бы, мы всего лишь смотрим на экран компьютера: переписки, видеозвонки, социальные сети, файлы и уведомления.

Но Бекмамбетов превращает все это в настоящий триллер. Пока Эми печатает сообщение, у меня уже возникает тревога: а что будет, если он поймет, кто она на самом деле?

И самое неприятное — героиня постепенно оказывается в ловушке, которую сама же и создала.

Фильм основан на книге журналистки Анны Эрель, которая проводила расследование вербовочной сети ИГИЛ. Поэтому история ощущается особенно реалистичной. А еще «Профиль» получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

И вот почему я теперь точно могу сказать: «Ночной дозор» — далеко не единственный фильм Бекмамбетова, который стоит посмотреть. «Профиль» для меня оказался даже интереснее.

Он не дает расслабиться ни на минуту, хотя большая часть действия происходит всего лишь на экране ноутбука. И самое удивительное, что после просмотра совсем не хочется закрывать этот ноутбук — хочется еще раз подумать о том, насколько легко виртуальное общение может превратиться в настоящую опасность.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Профиль», «Ночной дозор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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