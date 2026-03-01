У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом

Попробуйте и вы этот рецепт дома.

Иногда для счастья нужно совсем немного: тёплая кухня, любимая семья и аромат выпечки, который медленно расползается по дому. Именно таким настроением делятся создатели мультсериала «Три кота» — простым, домашним и очень уютным.

И сегодня у нас — их фирменный рецепт. Та самая королевская ватрушка, которую можно смело готовить вместе с детьми.

Что понадобится

Для теста:

1,5 стакана муки

0,5 стакана сахара

150 г маргарина

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

Для начинки:

0,5 кг творога

0,5 стакана сахара

4 яйца

1/3 ч. л. соды

щепотка ванилина

Готовим вместе

Шаг 1. Песочная крошка

Смешайте муку, сахар и соду. Добавьте маргарин и перетрите всё руками до состояния мелкой крошки. Этот момент особенно нравится детям — можно смело «играть» с тестом, превращая его в рассыпчатое облачко.

Шаг 2. Основа

Две трети крошки высыпьте в форму. Разровняйте руками, формируя дно и небольшие бортики. Ничего сложного — просто аккуратно прижмите тесто к форме.

Шаг 3. Нежная начинка

Смешайте творог, сахар, яйца, соль, соду и ванилин. Перемешайте до однородности. Начинка должна получиться мягкой, кремовой и ароматной.

Шаг 4. Собираем ватрушку

Вылейте творожную массу на основу. Сверху равномерно посыпьте оставшейся крошкой — словно укрываете начинку тёплым песочным одеялом.

Шаг 5. Выпечка

Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 35–40 минут. Когда верх станет золотистым, а кухня наполнится сладким запахом — ватрушка готова.

Дайте ей немного остыть. Это сложно, потому что аромат будет буквально звать к столу. Но поверьте — тёплая, чуть схватившаяся ватрушка режется аккуратнее и получается ещё вкуснее.

Маленький секрет

Королевская ватрушка хороша не только с чаем. Она идеально подходит для семейного завтрака в выходной или тихого вечернего чаепития. А если готовить её вместе с детьми — удовольствие увеличивается вдвое.

Иногда самые простые рецепты становятся самыми любимыми. Попробуйте — и пусть на вашей кухне тоже станет немного больше уюта.