У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом

Иногда для счастья нужно совсем немного: тёплая кухня, любимая семья и аромат выпечки, который медленно расползается по дому. Именно таким настроением делятся создатели мультсериала «Три кота» — простым, домашним и очень уютным.
И сегодня у нас — их фирменный рецепт. Та самая королевская ватрушка, которую можно смело готовить вместе с детьми.
Что понадобится
Для теста:
- 1,5 стакана муки
- 0,5 стакана сахара
- 150 г маргарина
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
Для начинки:
- 0,5 кг творога
- 0,5 стакана сахара
- 4 яйца
- 1/3 ч. л. соды
- щепотка ванилина
Готовим вместе
Шаг 1. Песочная крошка
Смешайте муку, сахар и соду. Добавьте маргарин и перетрите всё руками до состояния мелкой крошки. Этот момент особенно нравится детям — можно смело «играть» с тестом, превращая его в рассыпчатое облачко.
Шаг 2. Основа
Две трети крошки высыпьте в форму. Разровняйте руками, формируя дно и небольшие бортики. Ничего сложного — просто аккуратно прижмите тесто к форме.
Шаг 3. Нежная начинка
Смешайте творог, сахар, яйца, соль, соду и ванилин. Перемешайте до однородности. Начинка должна получиться мягкой, кремовой и ароматной.
Шаг 4. Собираем ватрушку
Вылейте творожную массу на основу. Сверху равномерно посыпьте оставшейся крошкой — словно укрываете начинку тёплым песочным одеялом.
Шаг 5. Выпечка
Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 35–40 минут. Когда верх станет золотистым, а кухня наполнится сладким запахом — ватрушка готова.
Дайте ей немного остыть. Это сложно, потому что аромат будет буквально звать к столу. Но поверьте — тёплая, чуть схватившаяся ватрушка режется аккуратнее и получается ещё вкуснее.
Маленький секрет
Королевская ватрушка хороша не только с чаем. Она идеально подходит для семейного завтрака в выходной или тихого вечернего чаепития. А если готовить её вместе с детьми — удовольствие увеличивается вдвое.
Иногда самые простые рецепты становятся самыми любимыми. Попробуйте — и пусть на вашей кухне тоже станет немного больше уюта.