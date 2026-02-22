Меню
Киноафиша Статьи У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки

У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки

22 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Актеру сложно давался образ.

«Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой уже полвека остаются эталоном шпионского кино и визитной карточкой советского телевидения. Успех картины во многом держится на актерском ансамбле — в кадре собрали едва ли не всех главных звезд эпохи.

Одну из самых запоминающихся ролей исполнил Леонид Куравлев, которому достался образ обергруппенфюрера Курта Айсмана. Зрителям персонаж запомнился прежде всего эффектной деталью — черной повязкой на глазу, придающей ему зловещий шарм. Но мало кто знает, что эта повязка появилась не просто так и в прямом смысле спасла роль.

Куравлев, до этого блиставший в комедийных амплуа, горел желанием сыграть настоящего злодея. Однако когда начались съемки, выяснилось: характер ускользает, актер никак не может нащупать нужную интонацию и правдиво войти в образ эсэсовца. Нервы на пределе, время поджимает, а нужного результата все нет.

Татьяна Лиознова внимательно следила за мучениями актера и в какой-то момент предложила, казалось бы, простую вещь — прикрыть один глаз повязкой. Этот маленький штрих сработал как магия.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Образ тут же обрел недостающую глубину, в нем появилась та самая зловещая загадочность, за которую зрители в итоге и полюбили Айсмана.

Ирония судьбы: спустя почти четверть века Куравлев вернулся к этому персонажу, причем в самом неожиданном контексте. В новогоднем проекте «Старые песни о главном 3» Жорж Милославский из «Ивана Васильевича» по воле сценаристов оказывается... в образе того самого обергруппенфюрера. Так два культовых героя Куравлева встретились в одном кадре, пусть и в пародийной реальности.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
