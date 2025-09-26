У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями

В аниме есть два гиганта, которые по-разному играют со смертью персонажей — «Атака титанов» и «Истребитель демонов». Первое аниме с самого начала даёт понять: никто не застрахован, любимые герои падают один за другим, и в этом мрачном мире победа почти невозможна.

Второе же долго внушало зрителям чувство безопасности — пока не настала «Бесконечная крепость». И вот тут «Истребитель демонов» неожиданно превзошёл «Атаку титанов» в умении бить по нервам.

В «Атаке титанов» смерть рядом с первого кадра

История Эрена Йегера сразу начинается с потери: его мать погибает на глазах ребёнка. Постепенно жертв всё больше, и зрители понимают — безопасность в этом мире иллюзия.

Отряд Леви, Эрвин, Ханджи — в каждой арке умирают ключевые персонажи, и этот ритм становится законом. Даже главный герой превращается в антагониста, и финал кажется предопределённым. «Атака титанов» честна со зрителем: здесь никто не защищён.

«Истребитель демонов» долго обманывал фанатов

В истории Тандзиро трагедия тоже стоит у истоков — убитая семья и превращённая в демона сестра. Но дальше сериал будто бы давал зрителям глоток воздуха: герои попадали в смертельные схватки и выходили живыми.

Даже после гибели Рэнгоку в «Бесконечном поезде» можно было надеяться, что это исключение. Всё меняется в «Бесконечном замке»: ставки резко возрастают, и персонажи начинают гибнуть один за другим.

Фильм ломает привычный ритм

В отличие от «Атаки титанов», где смерть становится фоном всего повествования, «Истребитель демонов» долго откладывал настоящую бойню. Поэтому финальная арка воспринимается как шок: зрителей словно выбили из зоны комфорта.

Сначала погибает Синобу, затем другие Хашира, а вместе с ними — лидеры, союзники и даже целые семьи. Каждая смерть становится болезненным ударом именно потому, что до этого фанаты верили в «неуязвимость» любимых героев.

Две истории — два подхода, но итог один

И «Атака титанов», и «Истребитель демонов» используют гибель персонажей не ради дешёвого эффекта, а чтобы показать цену победы. У Исаямы — это война, в которой никто не выходит без потерь.

У Готоуге — жертва целого поколения ради будущего. Финалы обоих аниме мрачны, но именно в «Бесконечном замке» зрители впервые ощутили ту самую беспощадность, которая раньше считалась визитной карточкой «Атаки титанов».

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.