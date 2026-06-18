У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус

Пока поклонники фэнтези ждут новые сезоны крупных франшиз, Amazon Prime Video готовит собственный амбициозный проект. Речь идет об экранизации романа «Четвертое крыло» Ребекки Яррос — одной из самых обсуждаемых фэнтезийных книг последних лет. История о драконах, магии и военной академии уже собрала миллионы поклонников по всему миру. Но именно популярность первоисточника может стать для сериала главным испытанием.

Почему ставки настолько высоки

За последние годы зрители успели привыкнуть к масштабным драконам благодаря «Игре престолов» и «Дому Дракона». Поэтому новый сериал неизбежно будут сравнивать с проектами HBO.

Но есть и другая проблема. Поклонники «Четвертого крыла» очень привязаны к книжному оригиналу. На платформе Goodreads роман получил впечатляющий рейтинг 4,56 балла и почти четыре миллиона оценок. Для современной фэнтези-литературы это действительно редкий результат.

Именно поэтому любая серьезная переработка сюжета или персонажей может вызвать недовольство аудитории.

Что известно о будущем сериале

Подробностей о проекте пока немного, однако команда выглядит весьма внушительно. Шоураннером стала Мойра Уолли-Беккет, работавшая над сериалами «Во все тяжкие» и «Энн».

Среди исполнительных продюсеров значатся Майкл Б. Джордан, а также создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Более того, именно Лиза Джой должна поставить первый эпизод будущего сериала.

Такой состав дает поклонникам повод для осторожного оптимизма.

У сериала есть шанс стать новым фэнтези-хитом

Главное достоинство книг Яррос — не только драконы. Читателей привлекает сама концепция связи между наездником и его драконом, благодаря которой герои получают особые способности. Именно этот элемент может выгодно выделить сериал среди других представителей жанра.

Сейчас главная интрига связана с кастингом. Зрители ждут, кто сыграет Вайолет Сорренгейл, Ксейдена Риорсона и других ключевых персонажей.

Если Prime Video удастся сохранить атмосферу книг и не потерять то, за что читатели полюбили «Четвертое крыло», стриминг вполне может получить собственную большую фэнтезийную франшизу. Но ожидания настолько высоки, что права на ошибку у создателей практически нет.