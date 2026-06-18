Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус

У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус

18 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

В этом проекте ставки невероятно высоки.

Пока поклонники фэнтези ждут новые сезоны крупных франшиз, Amazon Prime Video готовит собственный амбициозный проект. Речь идет об экранизации романа «Четвертое крыло» Ребекки Яррос — одной из самых обсуждаемых фэнтезийных книг последних лет. История о драконах, магии и военной академии уже собрала миллионы поклонников по всему миру. Но именно популярность первоисточника может стать для сериала главным испытанием.

Почему ставки настолько высоки

За последние годы зрители успели привыкнуть к масштабным драконам благодаря «Игре престолов» и «Дому Дракона». Поэтому новый сериал неизбежно будут сравнивать с проектами HBO.

Но есть и другая проблема. Поклонники «Четвертого крыла» очень привязаны к книжному оригиналу. На платформе Goodreads роман получил впечатляющий рейтинг 4,56 балла и почти четыре миллиона оценок. Для современной фэнтези-литературы это действительно редкий результат.

Именно поэтому любая серьезная переработка сюжета или персонажей может вызвать недовольство аудитории.

Что известно о будущем сериале

Киноафиша

Подробностей о проекте пока немного, однако команда выглядит весьма внушительно. Шоураннером стала Мойра Уолли-Беккет, работавшая над сериалами «Во все тяжкие» и «Энн».

Среди исполнительных продюсеров значатся Майкл Б. Джордан, а также создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Более того, именно Лиза Джой должна поставить первый эпизод будущего сериала.

Такой состав дает поклонникам повод для осторожного оптимизма.

У сериала есть шанс стать новым фэнтези-хитом

Главное достоинство книг Яррос — не только драконы. Читателей привлекает сама концепция связи между наездником и его драконом, благодаря которой герои получают особые способности. Именно этот элемент может выгодно выделить сериал среди других представителей жанра.

Сейчас главная интрига связана с кастингом. Зрители ждут, кто сыграет Вайолет Сорренгейл, Ксейдена Риорсона и других ключевых персонажей.

Если Prime Video удастся сохранить атмосферу книг и не потерять то, за что читатели полюбили «Четвертое крыло», стриминг вполне может получить собственную большую фэнтезийную франшизу. Но ожидания настолько высоки, что права на ошибку у создателей практически нет.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Читать дальше 18 июня 2026
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Читать дальше 18 июня 2026
Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно Читать дальше 19 июня 2026
Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего Читать дальше 18 июня 2026
Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»? Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»? Читать дальше 18 июня 2026
Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника Читать дальше 17 июня 2026
2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком 2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком Читать дальше 17 июня 2026
В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал Читать дальше 17 июня 2026
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров Читать дальше 16 июня 2026
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной Читать дальше 16 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше