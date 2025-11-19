Меню
Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?

19 ноября 2025 14:15
«Кровавый круиз» (2025)

История о лайнере, который превращается в кошмар для тысячи пассажиров, вышла у шведов особенно атмосферной.

Шведский хоррор «Кровавый круиз» (2025), созданный по одноимённому роману Матса Страндберга, уже привлёк внимание поклонников мистики и скандинавских триллеров. Формат короткого сезона — всего шесть серий — идеально подходит для вечера, когда хочется напряжения и хорошей мрачной истории.

О чём сюжет

В центре — роскошный лайнер Baltic Charisma, который двадцать лет ходил между Швецией и Финляндией без единого происшествия.

Но в этот рейс что-то меняется: на борту появляется вампир, и привычное ночное шоу превращается в борьбу за выживание. Более тысячи пассажиров оказываются заперты в металлическом лабиринте с тварью, которая постепенно превращает людей в себе подобных.

Что перенесли из книги Матса Страндберга

Авторы сериала сохранили ключевые элементы романа: множество персонажей, резкие столкновения характеров, ощущение безысходности и постоянное недоверие между героями.

В отзывах вспоминают, что у Страндберга есть и более сильные книги, но именно «Круиз» отличался масштабом и плотным набором событий — всё это перекочевало и в сериал.

Какой жанр победил

Режиссёр Йонас Александр Арнбю работает не только в хорроре. Поэтому в «Кровавом круизе» сочетаются триллер, детектив и даже семейная драма: в одной из историй молодой вампир буквально пытается сбежать от матери-доминанты, иронично перекладывая человеческие проблемы на мир монстров.

Настоящий хоррор просыпается ближе к третьей серии, когда начинаются первые охоты на пассажиров.

Стоит ли смотреть

Сериал не претендует на абсолютный ужас — зрители отмечают, что по ощущениям он ближе к истории о захвате лайнера, чем к классическим ужастикам.

Но визуальный стиль, сдержанная скандинавская манера и постоянное ощущение угрозы делают «Кровавый круиз» отличным вариантом для тех, кто ищет мрачный, но небезнадёжный триллер.

К финалу зритель уже просто хочет понять, кому удастся добраться до берега — и кто выберет иной путь, с острыми клыками и ночным голодом.

Также прочитайте: Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция

Фото: Кадр из сериала «Кровавый круиз» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
