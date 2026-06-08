«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках

«Первый отдел» уже пять лет не сходит с первых строчек рейтингов, став настоящим феноменом российского телевидения. Каждая серия — это головоломка для зрителей, где любая деталь может оказаться решающей в раскрытии преступления.
Сериал славится напряженными сценами, которые заставляют замирать у экранов. Но мало кто знает, насколько сложно дались актерам некоторые эпизоды — за кадром остались настоящие подвиги.
Иван Колесников о сложных сценах в «Первом отделе»
По словам исполнителя роли Юрия Брагина, самые тяжелые сцены не были связаны с кадрами, где он догоняет преступников.
«В основном, тяжело было с сценах с Мишей Шибановым, когда нужно было его спасать. Была серия про озеро, в которое якобы входишь и находишь там любовь. Естественно Шибанов, у которого всегда проблемы с женщинами, решает туда зайти. И тут же запутывается в сетях. Мой герой бросается на помощь. Было тяжело, одежда тянет вниз, даже страшновато вспоминать. К тому же холодно — поздняя осень», — признался Иван Колесников в шоу «Создатели».