«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках

«Первый отдел» уже пять лет не сходит с первых строчек рейтингов, став настоящим феноменом российского телевидения. Каждая серия — это головоломка для зрителей, где любая деталь может оказаться решающей в раскрытии преступления.

Сериал славится напряженными сценами, которые заставляют замирать у экранов. Но мало кто знает, насколько сложно дались актерам некоторые эпизоды — за кадром остались настоящие подвиги.

Иван Колесников о сложных сценах в «Первом отделе»

По словам исполнителя роли Юрия Брагина, самые тяжелые сцены не были связаны с кадрами, где он догоняет преступников.