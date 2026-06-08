Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках

«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках

8 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Иван Колесников вспомнил о самых опасных эпизодах.

«Первый отдел» уже пять лет не сходит с первых строчек рейтингов, став настоящим феноменом российского телевидения. Каждая серия — это головоломка для зрителей, где любая деталь может оказаться решающей в раскрытии преступления.

Сериал славится напряженными сценами, которые заставляют замирать у экранов. Но мало кто знает, насколько сложно дались актерам некоторые эпизоды — за кадром остались настоящие подвиги.

Иван Колесников о сложных сценах в «Первом отделе»

По словам исполнителя роли Юрия Брагина, самые тяжелые сцены не были связаны с кадрами, где он догоняет преступников.

«В основном, тяжело было с сценах с Мишей Шибановым, когда нужно было его спасать. Была серия про озеро, в которое якобы входишь и находишь там любовь. Естественно Шибанов, у которого всегда проблемы с женщинами, решает туда зайти. И тут же запутывается в сетях. Мой герой бросается на помощь. Было тяжело, одежда тянет вниз, даже страшновато вспоминать. К тому же холодно — поздняя осень», — признался Иван Колесников в шоу «Создатели».

Кадр из сериала «Первый отдел»
Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Говорил, что честный, а сам в итоге сменил «девятку» на Land Rover: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» деньги на иномарки Говорил, что честный, а сам в итоге сменил «девятку» на Land Rover: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» деньги на иномарки Читать дальше 8 июня 2026
На уровне «Метода» и даже лучше: 5 российских сериалов, после которых кошки скребут на душе На уровне «Метода» и даже лучше: 5 российских сериалов, после которых кошки скребут на душе Читать дальше 8 июня 2026
Почему жена заподозрила Горбункова в шпионаже? Этот момент в «Бриллиантовой руке» хорошо поняли жители СССР, но сейчас не так очевидно Почему жена заподозрила Горбункова в шпионаже? Этот момент в «Бриллиантовой руке» хорошо поняли жители СССР, но сейчас не так очевидно Читать дальше 8 июня 2026
Погони и ментовские разборки уже надоели? Ловите подборку из 3 мистических российских сериалов Погони и ментовские разборки уже надоели? Ловите подборку из 3 мистических российских сериалов Читать дальше 7 июня 2026
Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное? Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное? Читать дальше 6 июня 2026
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Читать дальше 6 июня 2026
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Читать дальше 5 июня 2026
В СССР Мымрой и другими восхищались: современная молодежь считает этих героинь токсиками и «рэд флагами» В СССР Мымрой и другими восхищались: современная молодежь считает этих героинь токсиками и «рэд флагами» Читать дальше 5 июня 2026
Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel) Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel) Читать дальше 5 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше