«Тяжело будет смотреть на смерть Мейсили и Ампера»: Lionsgate представила первый тизер «Голодных игр: Рассвет Жатвы» — премьера 19 ноября 2026 года (видео)

21 ноября 2025 19:00
Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Фанаты уже потирают ладошки в предвкушении чего-то стоящего.

Премьера, которую ждали годами: Lionsgate показала первый тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Всего 2,5 минуты — а в Сети уже спорят, что окажется жёстче: новые правила или новый Хеймитч.

Приквел возвращает зрителей в 50-е Игры — те самые, где District 12 впервые получит своего трибуна-победителя.

Где начинается новая глава

Сюжет уводит нас на 24 года назад от событий оригинальной трилогии и на 40 — от «Баллады о змеях и певчих птицах». Квартальная бойня выходит на уровень «экстра-хард»: каждые 25 лет Панем удваивает число участников. Теперь в Арену выходит 48 подростков — и ровно половина из них лишняя с самого старта.

Хеймитч до Харрельсона

В центре — юный Хеймитч Эбернети. Фанаты знают, что он выживет, но теперь впервые увидят, как именно. Его играет Джозеф Зада — и в тизере он выглядит не как циничный наставник, а как парень, которому придётся научиться убивать, чтобы не умереть.

«Ура! Моя любимая вселенная возвращается!», «Не совсем пока понятно, но очень жду. От "Баллады" в восторге», «С удовольствием схожу в кинотеатр и посмотрю как моменты из книги показали. Арена в точности похожа. Очень тяжело будет смотреть на смерть Мейсили и Ампера», — пишут под тизером фанаты.

Актёрский состав, от которого дрожит Панем

Рэйф Файнс — новый Кориолан Сноу. Гленн Клоуз — пугающе спокойная Друсилла Сикл. Киран Калкин примеряет улыбку Цезаря Фликермана, Эль Фаннинг становится молодой Эффи Тринкет. Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Билли Портер — приквел собирает такое комбо, что кажется: Lionsgate решила ронять сцену кадр за кадром.

Что ждём дальше

Фильм поставил Фрэнсис Лоуренс — тот самый, что отвечал за основные части. Сценарий основан на новом романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в 2025-м. В России картина стартует 19 ноября 2026 года, в США — на сутки позже.

Ранее мы писали: Лучше «Голодных игр» или «Дивергента»: сериал «Сотня» покорил миллионы зрителей, а вы его небось пропустили.

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
