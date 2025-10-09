Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ты мне всю жизнь испортила»: как Людмила разрушила судьбу Гурина в «Москве слезам не верит»

«Ты мне всю жизнь испортила»: как Людмила разрушила судьбу Гурина в «Москве слезам не верит»

9 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Москве слезам не верит»

У этих слов было несколько предпосылок.

При просмотре «Москвы слезам не верит» важная фраза Гурина часто ускользает из внимания.

«Ты мне всю жизнь испортила», — бросил он в сердцах, выпрашивая деньги у бывшей жены.

Но что, если у Сергея и вправду были свои претензии? Возможно, он искренне верил, что скатился по наклонной не по своей вине. А виновата в его бедах именно Люда. А могло ли это быть правдой?

Какая из Людмилы жена

Людмила, вероятно, была женой с высокими запросами. Она вышла замуж за перспективного хоккеиста и сразу захотела большего. Люда мечтала об иностранных курортах и просторных апартаментах.

После развода она очевидно сумела обеспечить себе комфортную жизнь. В итоге ей досталась симпатичная квартира в новом доме в престижном районе. А Гурин, возможно, остался где-то на окраине, в коммуналке, подобно Гоше.

Есть также мнение, что и пагубное пристрастие Гурина к алкоголю могло быть связано с Людмилой.

«Гурин проявлял слабину — не смог сказать твердое "нет", когда ему предлагали выпить. Возможно, Людмила часто водила мужа по разным вечеринкам. Там спортсмена могли склонить к нарушению строгого режима», — заявил автор Дзен-канала «В деталях. О кино».

Кадр из фильма «Москве слезам не верит»

Семья Людмилы и Гурина

Семья Людмилы и Гурина тоже так и не стала образцовой. Детей у них не родилось. А Гурин выглядел как человек, для которого отцовство могло быть важно.

«Возможно, муж винил в этом именно жену. Он мог быть уверен, что с появлением детей его жизнь сложилась бы по-другому», — предположили в Сети.

Вероятно, именно это сочетание обстоятельств и заставило Гурина бросать горькие упреки. Он искренне считал, что бывшая жена испортила ему всю жизнь.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильма «Москве слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало «Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало Читать дальше 7 октября 2025
Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!) Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!) Читать дальше 10 октября 2025
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Читать дальше 7 октября 2025
«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов «Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов Читать дальше 6 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Читать дальше 9 октября 2025
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Читать дальше 9 октября 2025
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»? Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»? Читать дальше 9 октября 2025
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»? Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»? Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше