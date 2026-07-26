«Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся

Советские мультфильмы давно разобраны на цитаты. «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» — эти ленты знают практически наизусть целые поколения. Некоторые фразы из них прочно вошли в повседневную речь и употребляются даже теми, кто давно забыл оригинал.

Но нередко в голове задерживается только смысл или интонация, а детали фразы забываются. В этом тесте вам предстоит продолжить знакомые фразы из мультфильмов СССР.

Задание не самое простое: некоторые цитаты могут показаться очевидными, но на деле вызовут сомнения. И это нормально — даже заядлые поклонники анимации иногда путаются.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.