Зрители даже спустя 6 лет недовольны: чем закончился сериал «Ничто не случается дважды»

В 2018 году зрители увидели сериал режиссера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Сюжет, который захватывал период в 20+ лет покорил сердца многих. Однако вопросы остались до сих пор.

О чем сериал

Главный герой Вадим Огнев влюбился в приехавшую в военную часть Катю Богданову. Для нее Вадим оказался роковой страстью, однако девушка не стала рушить свой брак. Продолжения их история не получила, так как девушка трагически погибла. Однако спустя 20 лет жизнь подарила неожиданную встречу. Его новой любовью стала дочь Кати Маша, похожая на маму внешне, но не характером. В конце первого сезона влюбленные расстались, а Вадим похитил их общую дочь

Что принес второй сезон

Продолжение вышло в 2020 году. Однако многие зрители до сих пор об этом не знаю. Мы расскажем вам о судьбе героев. С момента последней встречи Огнева и Маши минуло 6 лет. Все это время она разыскивает их дочь Катю, которая живет с отцом. Вадиму и Маше пришлось немало пережить, чтобы наконец понять друг друга.

Борис, ставший мужем Маши, остается один с их общей дочерью. Маша выбирает жизнь с Огневым и Катей. Дочь Аглаи Глеб узнает, что болен лейкемией. Помощь приходит неожиданно. Оказывается, что у его отца Юры был брат -близнец. Именно он становится донором. Аглая неожиданно обретает счастье с Шумаковым, который был раньше влюблен в маму Бори Инину.

Чем недовольны зрителям

В конце второго сезона Огнев с Машей и Катей вынуждены бежать от ФБР. Зрители очень рассчитывали, что Байрак снимет продолжение истории. Однако до сих пор его нет и, вероятнее всего, не будет.