Киноафиша Статьи «Творческая импотенция»: эти российские хиты собирают миллиарды в прокате — но Певцов против

20 февраля 2026 11:21
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Не все деятели культуры одобряют подобные эксперименты.

Тема ремейков советского кино снова всплыла в публичном поле — и на этот раз довольно резко. Народный артист РФ и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в разговоре с ТАСС не стал подбирать мягкие формулировки.

«Думаю, что это происходит от творческой импотенции. "Ну все равно пойдут смотреть". Это полное отсутствие личного высказывания», — заявил артист.

Деньги важнее идей

Певцов подчеркнул, что проблема не в отсутствии талантов. По его словам, в индустрии хватает и режиссёров, и сценаристов с новыми идеями, но им сложнее получить финансирование и добраться до проката.

«Новые идеи есть, и режиссёры есть, и сценарии есть. Но у них проблема — и получить деньги, и пробиться», — отметил он.

При этом продюсеры, по мнению актёра, предпочитают идти по безопасному пути и зарабатывать на узнаваемых брендах.

Почему ремейки не работают

Особенно жёстко Певцов высказался о зрительской ценности таких проектов. Он уверен, что большинство ремейков быстро забываются.

«Ни один ремейк ни один человек не посмотрит два раза… Это тележвачка», — заявил артист.

Но касса говорит своё

Любопытно, что на фоне критики ремейки и сиквелы всё же показывают сильные сборы. Например, «Чебурашка 2» в январе собрал более 5 млрд рублей, а музыкальная комедия «Невероятные приключения Шурика» тоже уверенно держалась в прокате.

Так что спор, похоже, только разгорается: зрители продолжают покупать билеты, а часть индустрии всё громче требует новых оригинальных историй.

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
