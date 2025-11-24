«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов

История об искуплении и анонимных алкоголиках, которая оказалась куда бодрее, чем ожидали.

Сериал «Чудо» теперь полностью доступен на Premier — и зрители поспешили поделиться впечатлениями. Проект Антона Богданова, где Филипп Янковский снова играет бывшего криминального авторитета, вызвал жаркие обсуждения. В комментариях всё чаще мелькают слова: «Твёрдые 5 баллов».

Внедрение, реликвия и бывший авторитет

В центре сюжета — лейтенант полиции Орлов. Он получает задание: внедриться в общество анонимных алкоголиков, где заседания ведёт Василий Сапогов, в прошлом опасный бандит, а теперь человек, пытающийся загладить грехи.

Именно Сапог в 1990-х украл кубок Василия Шуйского и до сих пор не рассказал, куда спрятал реликвию. Орлову приходится вжиться в роль зависимого человека и осторожно подбираться к разгадке.

Зрители оценили динамику и персонажей

Многие зрители отметили, что сериал работает за счёт сочетания криминальной комедии и социальных мотивов. В комментариях появляются цитаты вроде:

«Интересный сериал, смотрится на одном дыхании».

Зрители подмечают хороший темп, удобную для просмотра краткость серий и выразительные эпизоды с терапевтическими «12 шагами».

Сильнее всего хвалят тандем Стеклова и Янковского: первый, по словам зрителей, добавляет авантюрности, второй — харизмы преступника, который пытается исправиться, но делает это по-своему.

Несмотря на довольно позитивную реакцию, часть аудитории считает, что сериал балансирует между сатирой и социальной драмой слишком легко, и не все шутки срабатывают.

Что в итоге

«Чудо» — это не серьёзная криминальная драма, а бодрая криминальная комедия с узнаваемыми характерами и ярким центральным дуэтом. Сериал оказался тем самым форматом «включил — и втянулся», из разряда проектов, которые смотрят легко.

