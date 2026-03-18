Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела»

Пока все мы отходим после пятого сезона «Первого отдела» и очень ждем шестой, можно посмотреть другие детективы. Более того, скажу, что совсем не обязательно идеальным сыщиком должен быть мужчина. Порой женщине это удается даже лучше.

В 2022 году вышел небольшой сериал под названием «Заключение». В главной роли сыграла актриса Виктория Исакова. Надо сказать, что актриса прекрасно вписалась в свою роль. Она показала жесткого профессионала своего дела, которому довольно легко удается распутать даже самые запутанные дела.

Итак, в сериале речь идет об успешном хирурге Вере Елагиной. Она специализируется на плановой абдоминальной хирургии. Она решительна и часто скрывает свои эмоции. Перфекционизм Веры проявляется во всем: от работы до стиля одежды и семейных отношений. Можно ее даже сравнить с Нюхачом из известного сериала. Словом, героиня весьма щепетильна ко всем деталям. Она всегда выглядит безупречно, но окружающие ее люди не могут соответствовать ее высоким стандартам. В результате она одна воспитывает дочь-подростка.

Однажды Вера узнает о трагической гибели своей пациентки — 16-летней Зои, которая погибла при загадочных обстоятельствах. В прошлом Вера помогала Зое, используя поддельные рецепты для получения опиоидных анальгетиков после операции.

После начала расследования против Веры открывается дело о незаконном распространении наркотиков. Пытаясь выяснить, что произошло с Зоей, Вера начинает работать с следователем Пахомовым, одновременно помогая ему в раскрытии другого преступления. Тем временем суд выносит ей реальный срок — четыре года с лишением права заниматься профессией. Однако прокуратура предлагает ей альтернативу: пройти наказание в качестве судебно-медицинского эксперта в Следственном комитете. Теперь на ногу Веры надевают электронный браслет, и Пахомов становится её куратором.

Сюжет не совсем обычен для российского кино, можно сказать, что проект напоминает зарубежные, когда детективу помогает сторонний специалист, вынужденный идти на это, чтобы не сесть в места не столь отдаленные. Вместе с тем все развивается интересно и не затянуто.

Пару Исаковой в проекте составляет Дмитрий Куличков, который известен нам по сериалам «Хрустальный» и «Ищейка». Тандем у них получился, им веришь. Так что скучно не будет. Скажу даже больше, можно было бы снять продолжения, но его, очевидно, не будет.

Думаю, что с планами на вечер определились.