Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно

21 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Мертвое озеро»

Вы не сможете оторваться от экрана.

Иногда кажется, что в детективном жанре уже нечем удивить. Но за последние годы в России вышли проекты, которые аккуратно работают с атмосферой, историей и психологией персонажей.

Ниже — три сериала с четкой драматургией и серьезным подходом к расследованию.

«Мертвое озеро» (2019, 1 сезон)

Режиссер Роман Прыгунов. В ролях Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок, Александр Робак. Действие разворачивается в вымышленном заполярном Чангадане, где власть сосредоточена в руках владельца урановых рудников Юрия Кобрина.

После ритуально выглядящего убийства его дочери в город приезжает московский следователь Максим Покровский. Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится: дело касается не только одной семьи, а всей системы.

«Перевал Дятлова» (2020, 1 сезон)

Режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров и Степан Гордеев. В основе — трагедия 1959 года, когда группа из девяти туристов под руководством 23-летнего Игоря Дятлова погибла в Уральских горах.

Следствие ведет майор КГБ Олег Костин. Сериал сочетает реконструкцию событий и художественную версию, аккуратно работая с фактами.

«Научи меня жить» (2016, 1 сезон)

Режиссер Валентин Донсков. В центре — ритуальное убийство, подозрительно похожее на преступления 25-летней давности. Молодой следователь Маргарита Сторожева привлекает к делу психиатра Илью Лаврова.

Расследование постепенно превращается в психологическую игру, где важны не только улики, но и мотивы, пишет «Первый ряд».

Каждый из этих проектов по-своему выстроен и по-разному держит зрителя. Один берет атмосферой, второй — исторической интригой, третий — психологией. И в каждом чувствуется продуманная работа, а не попытка просто заполнить эфир.

Фото: Кадр из сериала «Мертвое озеро»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
