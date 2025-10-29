Меню
Киноафиша Статьи Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

29 октября 2025 09:25
Кадр из сериала «Чёрная птица», «Охотник за разумом», «Мотель Бейтса»

Можно наблюдать за опасными преступниками и не бояться за свою жизнь. Идеально.

Истории о маньяках и расследованиях давно перестали быть просто криминальными сериалами. Сегодня это отдельный жанр — умный, мрачный, притягательный.

Здесь не ради крови и ужаса, а ради того, чтобы заглянуть в человеческую психику: как мыслит убийца, почему система даёт сбой, и что происходит с теми, кто слишком близко подошёл к бездне.

Эти 10 сериалов не пытаются шокировать — они дышат тревогой, строят напряжение на паузах и заставляют задуматься, что отделяет обычного человека от монстра.

«Настоящий детектив», «Охотник за разумом», «Ганнибал» и другие — это не просто о преступлениях, это о людях, которые видят в темноте немного больше, чем остальные.

«Настоящий детектив»
«Твин Пикс»
«Декстер»
«Ганнибал»
«Чёрная птица»
«Охотник за разумом»
«Лютер»
«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»
«Мотель Бейтса»
«Монстры»

Каждый из этих сериалов опасен своей достоверностью. Они не дают привычного облегчения, не делят мир на хороших и плохих. Наоборот — показывают, что грань между ними почти не видна.

Здесь следователи становятся одержимыми, а преступники — пугающе человечными. И, может быть, именно поэтому мы не можем оторваться: потому что узнаём в них нечто своё.

Читайте также: «Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк

Фото: Кадр из сериала «Чёрная птица», «Охотник за разумом», «Мотель Бейтса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
Написать отзыв
