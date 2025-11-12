Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?

Удивительная просьба не для себя, а для народа.

Перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном. Эту сцену из «Великолепного века» помнят все — прощание, тишина в покоях, дрожащие руки, взгляд, полный усталости. Но что именно она велела сделать, сценаристы показали не сразу. И немногие знают, что эта просьба не была выдумкой.

Последняя воля султанши

В 148-й серии Хюррем собирает детей и внуков в Топкапы. Она знает: конец близок. Сюмбюль подходит ближе, чтобы услышать последние слова госпожи. И тогда Хюррем говорит тихо, почти шепотом — велит построить хамам.

Не дворец, не мавзолей, а баню, где женщины смогут отдыхать и чувствовать себя свободно. В сериале это назвали её последней волей, но в истории всё случилось иначе.

Храм между двух миров

Хамам Хюррем Султан действительно существует. Он был возведён ещё при её жизни — в 1556 году, по приказу султанши и проекту архитектора Мимара Синана. Здание стоит в самом сердце Стамбула, между Святой Софией и Голубой мечетью, на месте древнего храма Зевса. Пространство света, мрамора и покоя — без вычурности, но с душой.

Забвение и возвращение

После падения Османской империи хамам пришёл в запустение. В начале XX века здесь то хранили ковры, то держали арестантов. Мрамор потемнел, краны заржавели. Только в 2008 году здание восстановили — реставрация обошлась в 11 миллионов долларов. В 2011-м хамам снова открыл двери.

Место, где исполнилось обещание

Сегодня сюда приходят женщины, чтобы просто посидеть в тишине. Здесь пахнет камнем и водой, и кажется, будто Хюррем всё ещё где-то рядом. Она не просила статуй и тронов. Она оставила после себя место, где можно спрятаться от мира. И оно до сих пор живо.

