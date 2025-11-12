Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?

Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?

12 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Великолепный век»

Удивительная просьба не для себя, а для народа.

Перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном. Эту сцену из «Великолепного века» помнят все — прощание, тишина в покоях, дрожащие руки, взгляд, полный усталости. Но что именно она велела сделать, сценаристы показали не сразу. И немногие знают, что эта просьба не была выдумкой.

Последняя воля султанши

В 148-й серии Хюррем собирает детей и внуков в Топкапы. Она знает: конец близок. Сюмбюль подходит ближе, чтобы услышать последние слова госпожи. И тогда Хюррем говорит тихо, почти шепотом — велит построить хамам.

Не дворец, не мавзолей, а баню, где женщины смогут отдыхать и чувствовать себя свободно. В сериале это назвали её последней волей, но в истории всё случилось иначе.

Храм между двух миров

Хамам Хюррем Султан действительно существует. Он был возведён ещё при её жизни — в 1556 году, по приказу султанши и проекту архитектора Мимара Синана. Здание стоит в самом сердце Стамбула, между Святой Софией и Голубой мечетью, на месте древнего храма Зевса. Пространство света, мрамора и покоя — без вычурности, но с душой.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Забвение и возвращение

После падения Османской империи хамам пришёл в запустение. В начале XX века здесь то хранили ковры, то держали арестантов. Мрамор потемнел, краны заржавели. Только в 2008 году здание восстановили — реставрация обошлась в 11 миллионов долларов. В 2011-м хамам снова открыл двери.

Место, где исполнилось обещание

Сегодня сюда приходят женщины, чтобы просто посидеть в тишине. Здесь пахнет камнем и водой, и кажется, будто Хюррем всё ещё где-то рядом. Она не просила статуй и тронов. Она оставила после себя место, где можно спрятаться от мира. И оно до сих пор живо.

Читайте также: «Эту важную деталь в «Великолепном веке» переврали: сколько лет было Хюррем, когда она попала в гарем»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда Читать дальше 8 ноября 2025
Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме Читать дальше 12 ноября 2025
Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне» Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне» Читать дальше 13 ноября 2025
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика Читать дальше 13 ноября 2025
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» Читать дальше 12 ноября 2025
Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли Читать дальше 12 ноября 2025
Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу? Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу? Читать дальше 12 ноября 2025
Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так? Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так? Читать дальше 12 ноября 2025
Думала, что после второго сезона лучше не будет, но третий меня приятно поразил: этот турецкий сериал попал в мой топ-лист осени 2025 года Думала, что после второго сезона лучше не будет, но третий меня приятно поразил: этот турецкий сериал попал в мой топ-лист осени 2025 года Читать дальше 12 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше