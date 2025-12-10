«Тут мы столкнулись с проблемой»: как команда «Вегетации» превратила обычный лес под Москвой в радиоактивную тайгу

В Москве завершились съемки сериала Okko «Вегетация» — экранизации романа Алексея Иванова, где постапокалипсис рождается прямо из почвы. Леса растут быстрее, чем успеваешь моргнуть, земля шумит под колесами старых машин, а воздух будто напряжён током. И вся эта атмосфера держится не только на сюжете — локации здесь играют почти как отдельные персонажи.

Где искали Урал, когда к самому Уралу не подступиться

У Иванова маршрут прописан так детально, что кажется — бери камеру и иди по тропе. Но почти все точки в книге лежат в заповедной зоне, куда съёмочным группам дорога закрыта.

Пришлось искать замену. Ищешь Урал — находишь Подмосковье. И удивительно, насколько природа может быть убедительной, если смотреть на неё внимательным глазом.

Режиссер Максим Свешников объясняет:

«Тут мы столкнулись с проблемой. Все маршруты героев проходят по территории Уральских гор. Иванов отлично знает эти места, но почти все они находятся в заповедной зоне, закрытой для съемок. Поэтому мы поехали в Московскую область. Всего у нас было около пятидесяти съемочных смен в разных лесах. Мы старались при этом создать ощущение уральских ландшафтов. В чем нам помогли подробные видеоблоги людей, которые прошли весь маршрут книги… Это стало отличным визуальным референсом. Нам нужны были бронетранспортеры, техника, актеры. Вывезти всё это в настоящие горы практически невозможно».

Зачем нужен лес, если он — главный антагонист

В «Вегетации» лес не фон. Он живой, опасный, странный. Он растёт быстрее домов и разговаривает гулом старой техники. Чтобы передать эту плотность мира, группе приходилось буквально лепить Урал из сухостоя, тумана и московских хвойных массивов. И кажется, получилось — первые кадры со съемок уже дышат тем самым непридуманным ощущением «русского постапокалипсиса».

А что дальше

Если монтаж не подведёт, нас ждёт редкий случай: фантастика, которая пахнет сырой землёй, а не студийным хромакеем. И, возможно, это тот проект, который наконец покажет, что российский постапокалипсис может выглядеть не хуже западных легенд жанра — просто потому, что наши леса сами всё давно придумали.

Читайте также: В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?