Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Тут мы столкнулись с проблемой»: как команда «Вегетации» превратила обычный лес под Москвой в радиоактивную тайгу

«Тут мы столкнулись с проблемой»: как команда «Вегетации» превратила обычный лес под Москвой в радиоактивную тайгу

10 декабря 2025 15:00
Кадр из сериала «Вегетация»

Тайная кухня нового сериала — блогеры-проводники, закрытые заповедники и съёмки в пятидесяти лесах.

В Москве завершились съемки сериала Okko «Вегетация» — экранизации романа Алексея Иванова, где постапокалипсис рождается прямо из почвы. Леса растут быстрее, чем успеваешь моргнуть, земля шумит под колесами старых машин, а воздух будто напряжён током. И вся эта атмосфера держится не только на сюжете — локации здесь играют почти как отдельные персонажи.

Где искали Урал, когда к самому Уралу не подступиться

У Иванова маршрут прописан так детально, что кажется — бери камеру и иди по тропе. Но почти все точки в книге лежат в заповедной зоне, куда съёмочным группам дорога закрыта.

Пришлось искать замену. Ищешь Урал — находишь Подмосковье. И удивительно, насколько природа может быть убедительной, если смотреть на неё внимательным глазом.

Режиссер Максим Свешников объясняет:

«Тут мы столкнулись с проблемой. Все маршруты героев проходят по территории Уральских гор. Иванов отлично знает эти места, но почти все они находятся в заповедной зоне, закрытой для съемок. Поэтому мы поехали в Московскую область. Всего у нас было около пятидесяти съемочных смен в разных лесах. Мы старались при этом создать ощущение уральских ландшафтов. В чем нам помогли подробные видеоблоги людей, которые прошли весь маршрут книги… Это стало отличным визуальным референсом. Нам нужны были бронетранспортеры, техника, актеры. Вывезти всё это в настоящие горы практически невозможно».

Зачем нужен лес, если он — главный антагонист

В «Вегетации» лес не фон. Он живой, опасный, странный. Он растёт быстрее домов и разговаривает гулом старой техники. Чтобы передать эту плотность мира, группе приходилось буквально лепить Урал из сухостоя, тумана и московских хвойных массивов. И кажется, получилось — первые кадры со съемок уже дышат тем самым непридуманным ощущением «русского постапокалипсиса».

А что дальше

Если монтаж не подведёт, нас ждёт редкий случай: фантастика, которая пахнет сырой землёй, а не студийным хромакеем. И, возможно, это тот проект, который наконец покажет, что российский постапокалипсис может выглядеть не хуже западных легенд жанра — просто потому, что наши леса сами всё давно придумали.

Читайте также: В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?

Фото: Кадр из сериала «Вегетация»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень» Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень» Читать дальше 11 декабря 2025
Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Читать дальше 11 декабря 2025
НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды Читать дальше 11 декабря 2025
«Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) «Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) Читать дальше 10 декабря 2025
Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Читать дальше 7 декабря 2025
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 «8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 Читать дальше 11 декабря 2025
Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год Читать дальше 11 декабря 2025
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Без визы — к настоящим «Горам Аллилуйя»: где именно в Китае снимали «Аватара» и почему туда сейчас не пробиться туристам Без визы — к настоящим «Горам Аллилуйя»: где именно в Китае снимали «Аватара» и почему туда сейчас не пробиться туристам Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше