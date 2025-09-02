Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино

Проверьте, хорошо ли вы помните классику фильмов времён СССР — от «Жестокого романса» до «Кавказской пленницы».

Советское кино — не просто золотой фонд. Это ещё и неисчерпаемый источник афоризмов, культурных кодов и киновоспоминаний, которые передаются по наследству.

Если вы хоть раз цитировали «Бриллиантовую руку» и помните в «Белом солнце пустыни» не только восточных красавиц, но и русскую женщину в платочке, этот тест вам точно понравится.

Но не всё так просто: здесь не только известные фразы, но и детали, которые могли проскочить мимо — так что будьте внимательны.

Шесть коротких, но цепких вопросов покажут, насколько прочно в вас сидит то самое великое советское кино.

А заодно проверят, можно ли доверить вам орден за культурную память.

Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой