Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино

2 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Проверьте, хорошо ли вы помните классику фильмов времён СССР — от «Жестокого романса» до «Кавказской пленницы».

Советское кино — не просто золотой фонд. Это ещё и неисчерпаемый источник афоризмов, культурных кодов и киновоспоминаний, которые передаются по наследству.

Если вы хоть раз цитировали «Бриллиантовую руку» и помните в «Белом солнце пустыни» не только восточных красавиц, но и русскую женщину в платочке, этот тест вам точно понравится.

Но не всё так просто: здесь не только известные фразы, но и детали, которые могли проскочить мимо — так что будьте внимательны.

Шесть коротких, но цепких вопросов покажут, насколько прочно в вас сидит то самое великое советское кино.

А заодно проверят, можно ли доверить вам орден за культурную память.

Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
«Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест) «Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест) Читать дальше 25 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных «Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных Читать дальше 26 сентября 2025
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Читать дальше 29 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
