Киноафиша Статьи Тут и «Матрица», и «Тор», и «Планета обезьян»: Collider назвал 10 трилогий, которые испортили сами себя продолжениями

15 ноября 2025 20:33
Кадр из фильма «Матрица», «Тор», «Планета обезьян»

Иногда нужно просто вовремя остановиться.

Collider прошёлся по культовым трилогиям без сантиментов: многие серии держались на пике к третьему фильму — и рушились, когда авторы пытались выжать из них ещё немного. Там, где стояла точка, внезапно появлялись лишние запятые.

Когда идеальный финал трогать нельзя

Первой в списке оказалась «История игрушек» — три мультфильма Pixar завершились эмоциональным «Большим побегом», который поставил красивую точку. Но четвёртая часть эту точку размыла, а пятая вызывает тревогу заранее.

Следом «Индиана Джонс»: тройка Спилберга — эталон приключений, но «Хрустальный череп» и «Колесо судьбы» разрушили ауру легенды.

Трилогии, которые сказали всё

«Борн» с Мэттом Дэймоном идеально завершился «Ультиматумом», а любые продолжения выглядели лишними. Перезапуск «Планеты обезьян» держался до «Войны», но новая глава уже не попала в ту же высоту.

У Marvel аналогично: «Первый мститель» был мощной трилогией, пока её не потянули дальше ради франшизы.

Кому продолжения пошли во вред

Вот десять трилогий, которые, по версии Collider, лучше бы не продолжались:

  1. История игрушек
  2. Индиана Джонс
  3. Трилогия о Борне
  4. Планета обезьян (перезапуск)
  5. Первый мститель
  6. Супермен с Кристофером Ривом
  7. Крепкий орешек
  8. Тор
  9. Изгоняющий дьявола
  10. Матрица

Collider напоминает простую мысль: в кино побеждает тот, кто умеет вовремя остановиться. Потому что иногда третья часть — это вершина, а всё, что выше, уже только ломает конструкцию.

Читайте также: В лидеры просмотров на HBO Max вырвалась эта полузабытая трилогия: нашли причину, по которой Панем снова в топе

Фото: Кадр из фильма «Матрица», «Тор», «Планета обезьян»
Екатерина Адамова
