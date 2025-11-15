Тут и «Матрица», и «Тор», и «Планета обезьян»: Collider назвал 10 трилогий, которые испортили сами себя продолжениями

Иногда нужно просто вовремя остановиться.

Collider прошёлся по культовым трилогиям без сантиментов: многие серии держались на пике к третьему фильму — и рушились, когда авторы пытались выжать из них ещё немного. Там, где стояла точка, внезапно появлялись лишние запятые.

Когда идеальный финал трогать нельзя

Первой в списке оказалась «История игрушек» — три мультфильма Pixar завершились эмоциональным «Большим побегом», который поставил красивую точку. Но четвёртая часть эту точку размыла, а пятая вызывает тревогу заранее.

Следом «Индиана Джонс»: тройка Спилберга — эталон приключений, но «Хрустальный череп» и «Колесо судьбы» разрушили ауру легенды.

Трилогии, которые сказали всё

«Борн» с Мэттом Дэймоном идеально завершился «Ультиматумом», а любые продолжения выглядели лишними. Перезапуск «Планеты обезьян» держался до «Войны», но новая глава уже не попала в ту же высоту.

У Marvel аналогично: «Первый мститель» был мощной трилогией, пока её не потянули дальше ради франшизы.

Кому продолжения пошли во вред

Вот десять трилогий, которые, по версии Collider, лучше бы не продолжались:

История игрушек Индиана Джонс Трилогия о Борне Планета обезьян (перезапуск) Первый мститель Супермен с Кристофером Ривом Крепкий орешек Тор Изгоняющий дьявола Матрица

Collider напоминает простую мысль: в кино побеждает тот, кто умеет вовремя остановиться. Потому что иногда третья часть — это вершина, а всё, что выше, уже только ломает конструкцию.

