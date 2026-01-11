Меню
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1

Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1

11 января 2026 11:21
«Последняя статья журналиста»

Эта криминальная история до сих пор выглядит свежо и цепляет сюжетом.

С Дмитрием Паламарчуком у российского зрителя особые отношения. Его привыкли видеть в образе полицейского из сериала «Невский», но в проекте «Последняя статья журналиста» (2018) актёр показал совсем иной характер.

Здесь он не герой с пистолетом, а человек слова - корреспондент, который попытался понять мир приговорённых к смертной казни.

Как начинается кошмар

Действие сериала начинается в конце восьмидесятых, в разгар перестройки. Молодой и амбициозный журналист Олег Верховцев из газеты «Псковская правда» решает написать честный материал о преступниках, ожидающих казни.

Чтобы пропустить историю через себя, он придумывает рискованный ход - пишет явку с повинной в убийстве, которого не совершал. Верховцев уверен, что это всего лишь профессиональный трюк. Но реальность отвечает жестко и холодно.

Его план рушится в один миг. Главный редактор делает вид, что ничего не знает о подготовке статьи. Близкий друг не подтверждает алиби.

Даже жена Полина отворачивается от Верховцева, не желая иметь ничего общего с человеком под следствием.

Олег оказывается в тюрьме - один на один с системой, которую сам хотел описать изнутри. И вместо сенсационной публикации получает настоящий срок.

«Последняя статья журналиста»

Разрушенная жизнь

Спустя семь лет он выходит на свободу уже в середине девяностых. Страна изменилась до неузнаваемости, а жизнь героя - ещё сильнее.

Верховцев пытается вернуть себе честное имя и понять, кто его предал тогда, в прошлом. Поиски правды становятся для него делом чести и главным смыслом существования.

В сериале 16 эпизодов по 52 минуты.

Режиссёры - Евгений Сологалов, Виктор Татарский и Армен Назикян.

Актёрский состав: Дмитрий Паламарчук, Агния Дитковските, Владимир Стержаков, Сергей Апрельский.

Также прочитайте: 3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Фото: Кадр из сериала «Последняя статья журналиста»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
