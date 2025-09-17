Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

«Наследный принц» — новая турецкая криминальная драма с Акыном Акынозю, Серрой Арытюрк и Эрканом Кесалом, где семейные тайны переплетаются с борьбой за власть.

Уже после первой серии стало понятно: зрителей ждет масштабная история с размахом и динамикой в духе «Чукура».

О чем сериал

Зульфикар Карслы — влиятельный владелец автовокзала, тяжело больной и лишенный сил.

Его сын Зафер не может взять на себя управление делами, а племянник Яхья готов на все ради мести за отца.

В этот момент на пути Зульфикара оказывается простой механик Тимур, чья решительность и честность впечатляют старика.

Его слова «Вот мой наследник» становятся началом новой игры, в которой каждый будет бороться за власть и место в доме Карслы.

Съемочная группа и актеры

Сериал поставил режиссер Синан Озтюрк («Чукур», «Три куруша»), сценарий написали Беррин Текдемир и Тунахан Курт.

В главных ролях — Акын Акынозю (Тимур), Серра Арытюрк (Рейхан), Эркан Кесал (Зульфикар), Эркан Колчак Кюстендиль (Яхья), Хазал Тюресан (Дерья).

Первые рейтинги

Премьера собрала крепкие цифры: TOTAL — 4,06%, AB — 3,31%, ABC1 — 4,60%. Для зрителей, не знакомых с турецкой системой:

TOTAL показывает долю всех телезрителей;

AB — это аудитория с высоким образованием и доходом выше среднего;

ABC1 объединяет зрителей среднего и выше среднего класса.

Таким образом, «Наследный принц» сумел привлечь внимание как массовой аудитории, так и ключевой публики для телеканалов и рекламодателей. Для старта это уровень будущего хита.

Что пишут зрители

В сети первые отклики по большей части восторженные.

«Очень сильное начало, сразу чувствуется дух старых турецких драм», — отмечают в комментариях.

Другие подчеркивают игру Акына Акынозю: «Его Тимур — герой с харизмой, давно не было такого персонажа».

Но есть и скептики:

«Слишком много персонажей в первой серии, боюсь, что дальше станет запутанно».

