Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

«Наследный принц» — новая турецкая криминальная драма с Акыном Акынозю, Серрой Арытюрк и Эрканом Кесалом, где семейные тайны переплетаются с борьбой за власть.
Уже после первой серии стало понятно: зрителей ждет масштабная история с размахом и динамикой в духе «Чукура».
О чем сериал
Зульфикар Карслы — влиятельный владелец автовокзала, тяжело больной и лишенный сил.
Его сын Зафер не может взять на себя управление делами, а племянник Яхья готов на все ради мести за отца.
В этот момент на пути Зульфикара оказывается простой механик Тимур, чья решительность и честность впечатляют старика.
Его слова «Вот мой наследник» становятся началом новой игры, в которой каждый будет бороться за власть и место в доме Карслы.
Съемочная группа и актеры
Сериал поставил режиссер Синан Озтюрк («Чукур», «Три куруша»), сценарий написали Беррин Текдемир и Тунахан Курт.
В главных ролях — Акын Акынозю (Тимур), Серра Арытюрк (Рейхан), Эркан Кесал (Зульфикар), Эркан Колчак Кюстендиль (Яхья), Хазал Тюресан (Дерья).
Первые рейтинги
Премьера собрала крепкие цифры: TOTAL — 4,06%, AB — 3,31%, ABC1 — 4,60%. Для зрителей, не знакомых с турецкой системой:
-
TOTAL показывает долю всех телезрителей;
-
AB — это аудитория с высоким образованием и доходом выше среднего;
-
ABC1 объединяет зрителей среднего и выше среднего класса.
Таким образом, «Наследный принц» сумел привлечь внимание как массовой аудитории, так и ключевой публики для телеканалов и рекламодателей. Для старта это уровень будущего хита.
Что пишут зрители
В сети первые отклики по большей части восторженные.
«Очень сильное начало, сразу чувствуется дух старых турецких драм», — отмечают в комментариях.
Другие подчеркивают игру Акына Акынозю: «Его Тимур — герой с харизмой, давно не было такого персонажа».
Но есть и скептики:
«Слишком много персонажей в первой серии, боюсь, что дальше станет запутанно».
