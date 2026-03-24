Турки этой весной выпускают сразу 3 впечатляющих сериала: и два из них — с красавчиком из «Зимородка»

Весна — опасное время для сериаломанов. Кажется, что «ну один эпизод перед сном» не повредит, а потом ты уже на четвёртой серии и гуглишь актёров в три часа ночи. Турецкие новинки этой весны как раз из таких — цепляют с первых минут и не отпускают.

«С нами ничего не случится» — любовь против всего мира

Главный хит обсуждений — «С нами ничего не случится», который стартует уже 25 марта. И это тот редкий случай, когда формат короткого сезона (всего 8 серий) только усиливает эффект: история не растягивается, а бьёт точно в эмоции. Отдельный плюс — дуэт Мерта Рамазана Демира и Мирай Данер.

Лал и Актан — классическая формула «они из разных миров», но с современным нервом. Их отношения — это постоянные качели: от ощущения, что они противостоят всему миру, до моментов, когда этот самый мир почти ломает их изнутри.

«Дурнушка» — история, которая бьёт по самооценке

Если хочется не просто романтики, а истории, которая задевает — стоит обратить внимание на «Дурнушку». Это не про «стала красивой и всё наладилось», а про долгий и болезненный путь принятия себя.

Мерьем выросла с ощущением, что она «не такая», и даже спустя годы это не отпускает. Да, внешне она меняется, но внутренние комплексы оказываются куда сильнее — и именно с ними ей приходится бороться.

«Юноша» — месть, прошлое и выбор между сердцем и болью

«Юноша» — это уже совсем другой тон. Здесь меньше романтики и больше напряжения: история Юсуфа строится вокруг мести, прошлого и попытки вырваться из среды, которая его сформировала.

Герой возвращается спустя годы, уже другим человеком — с новым именем и старыми ранами. И вот здесь начинается самое интересное: сможет ли он выбрать любовь, когда внутри всё требует расплаты.

В главных ролях снова Мерт Рамазан Демир, а вместе с ним Мелис Сезен и Салих Бадемджи. И по первым материалам видно, что это будет история с более жёсткой, почти криминальной атмосферой.