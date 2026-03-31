«Турецкое "Аббатство Даунтон"» и еще два самых дорогих сериала: на них спустили миллиарды

31 марта 2026 11:50
Кадры из сериалов «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы», «Воскресший Эртугрул», «Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Исторические драмы потребовали крупных вложений.

Создание кино — процесс затратный, долгий и сложный. А когда речь заходит об исторических лентах или съемках в уникальных природных локациях, расходы взлетают до небес. Турецкие кинематографисты относятся к своей работе с особым вниманием, особенно когда берутся за исторический материал: они подходят к делу с глубоким почтением и скрупулезно прорабатывают каждую деталь.

Ниже — три самых дорогих проекта в истории турецкого кино.

«Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы»

Поклонники прозвали этот сериал турецким «Аббатством Даунтон» — за внушительные масштабы, запутанные переплетения судеб героев, изысканные наряды и виртуозно сплетенные интриги. Бюджет проекта оказался поистине колоссальным.

Съемочной площадкой послужил не новодел, а подлинный исторический особняк, где некогда жила сама династия. Прежде чем запустить камеры, здание пришлось тщательно восстанавливать, шить костюмы той эпохи, разыскивать подлинные предметы быта, а после критики историков наряды переделывали заново.

Съемки преследовали бесконечные форс-мажоры. Один из пожаров уничтожил имущества на 106 миллионов рублей — особняк восстанавливали заново. Позже сериал оштрафовали за кадры, признанные безнравственными; потомки Шакир-паши подавали в суд (позже иск отозвали); ураган сломал дорогостоящую технику; прорыв труб залил декорации.

Проект не раз оказывался на грани закрытия, но каждый раз возвращался в эфир. Создатели не называют окончательную сумму, однако известно, что только подготовка обошлась в 757 миллионов рублей. Если разделить эти затраты на количество серий, каждая из них стоит 50,5 миллиона.

Кадр из сериала «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы»

«Воскресший Эртугрул»

Пять сезонов масштабной саги о зарождении Османской империи и судьбе Эртугрула — отца Османа I.

Проект выходил пять лет, и каждый сезон требовал чудовищных вложений. Одни лишь батальные сцены с участием массовки, пиротехников, каскадеров и достоверных исторических доспехов стоили миллионов.

Каждая серия обходилась в среднем в 6 миллионов рублей, а общий бюджет сериала приблизился к миллиарду.

Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»

«Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Исторический боевик с морскими баталиями и приключенческим духом — жанр, который изначально предполагает огромные расходы. Сериал рассказывает о флотилии османского корсара и его сражениях на море.

Подготовка обошлась примерно в 6 миллионов долларов, а каждая серия — в 300 тысяч. Тридцать два эпизода потянули на 9,6 миллиона долларов. А с учетом грима, костюмов, строительства судов и визуальных эффектов итоговая сумма достигла 1,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу, пишет kp.ru.

Кадр из сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья»
Фото: Кадры из сериалов «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы», «Воскресший Эртугрул», «Барбароссы: Меч Средиземноморья»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
