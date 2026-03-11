Меню
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?

11 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Великий сыщик Филинта»

Всего было выпущено два сезона. Два очень дорогих сезона.

Он не носит плащ и не играет на скрипке, но в Турции его давно называют местным Шерлоком Холмсом. Речь о герое исторического сериала «Великий сыщик Филинта» (Filinta), который выходил с 2014 по 2016 год и быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов турецкого телевидения. Сериал сочетает детектив, историю и политические интриги Османской империи XIX века.

Главный герой — Филинта Мустафа, талантливый следователь, работающий на Министерство юстиции Османской империи. Его специализация — самые сложные преступления: заговоры, международные интриги и деятельность иностранных разведок. Когда дело заходит в тупик, именно Мустафа находит неожиданные детали и распутывает ситуацию.

Турецкий ответ Шерлоку Холмсу

Сериал часто сравнивают с историями о Шерлоке Холмсе, созданными Артуром Конан Дойлом. Филинта, как и знаменитый сыщик с Бейкер-стрит, обладает аналитическим мышлением и вниманием к деталям. Однако действие происходит не в викторианской Англии, а в Османской империи конца XIX века.

Проект стал заметным событием для турецкой индустрии сериалов. «Великий сыщик Филинта» вышел вскоре после успеха исторических хитов «Великолепный век» и «Фатих». Продюсеры сделали ставку на масштабные декорации, костюмы эпохи и сложные сюжетные линии.

Кадр из сериала «Великий сыщик Филинта»

Один из самых дорогих проектов турдизи

Сериал снимали режиссеры Кудрет Сабанджи, Осман Кая и Сюлейман Мерт Оздемир. Всего было выпущено два сезона. Бюджет проекта для турецкого телевидения оказался значительным: на производство каждого сезона потратили около 1 миллиона турецких лир, что по курсу тех лет составляло примерно 57 тысяч долларов.

Интерес к проекту проявили и на государственном уровне. Известно, что президент Турции и его супруга поддержали создание сериала и несколько раз посещали съемочную площадку.

«Великий сыщик Филинта» стал редким примером исторического детектива в турецком телевидении. Благодаря сочетанию расследований, политических интриг и атмосферы Османской империи сериал до сих пор вспоминают как одну из самых необычных детективных историй турдизи.

Фото: Кадр из сериала «Великий сыщик Филинта»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
