Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

26 ноября 2025 07:58
«Розы и грехи»

Два главных героя стали самыми обсуждаемыми — и самыми спорными в новом хите.

Премьера турецкого сериала «Розы и грехи» вышла в начале октября и быстро попала в лидеры по просмотрам.

Первые серии обещали классическую историю о семейных тайнах, но уже к середине сезона стало ясно: зрители обсуждают не столько интригу, сколько поведение двух персонажей — Серхата и Беррак.

Один раздражает своей наивностью, другая — тотальной безнаказанностью. И именно их дуэт стал центром негодования зрительской аудитории.

Серхат: герой, который не хочет видеть проблемы

На старте сериала Серхат Теджер выглядит эталоном благополучия: успешный бизнесмен, заботливый отец и муж, человек слова. Но чем дальше развивается история, тем заметнее его нежелание замечать очевидные вещи. Он искренне верил в идеальность семьи, закрывая глаза на тревожные сигналы — от странностей супруги до поведения дочерей.

Зрителей возмущает не его доброта, а пассивность. В комментариях прямым текстом пишут:

«Как можно столько лет не видеть очевидного?» и «Он живёт так, как удобно ему, а не так, как нужно его детям».

При этом актёр Мурат Йылдырм настолько точно попал в образ, что герой вызывает не только раздражение, но и неподдельное сочувствие — именно это и делает Серхата таким противоречивым.

Беррак

Беррак: манипуляции, тайны и абсолютная вседозволенность

Если Серхат вызывает вопросы, то Беррак вызывает бурю. С первых серий видно, что перед зрителями — не просто сложная женщина, а человек, действующий без границ.

Она скрыла беременность, отдала новорождённого ребёнка, выстроила токсичное воспитание дочерей и держит в узде почти всю семью, зная их секреты.

Зрители отмечают, что её манипуляции пугают больше, чем любые сюжетные повороты.

«Она тиран и знает рычаги давления на каждого», — пишут в соцсетях.

И действительно: Беррак вмешивается в судьбы окружающих так, словно мир обязан вращаться вокруг её желаний.

При этом актриса Ойя Унустасы играет роль настолько убедительно, что отрицательные эмоции перевешивают любые попытки оправдать героиню.

Медленный сюжет: ещё одна причина для споров

Часть зрителей жалуется на размеренный темп. Шестой эпизод, почти полностью посвящённый Беррак, стал поводом для споров. Одни считают, что авторы затягивают интригу, другие уверены — без медленной подачи характеры не раскрылись бы так глубоко.

В любом случае, интерес к проекту не падает, а обсуждения с каждой серией становятся только громче, пишет КП.

Фото: Кадр из сериала «Розы и грехи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
