Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

Премьера турецкого сериала «Розы и грехи» вышла в начале октября и быстро попала в лидеры по просмотрам.
Первые серии обещали классическую историю о семейных тайнах, но уже к середине сезона стало ясно: зрители обсуждают не столько интригу, сколько поведение двух персонажей — Серхата и Беррак.
Один раздражает своей наивностью, другая — тотальной безнаказанностью. И именно их дуэт стал центром негодования зрительской аудитории.
Серхат: герой, который не хочет видеть проблемы
На старте сериала Серхат Теджер выглядит эталоном благополучия: успешный бизнесмен, заботливый отец и муж, человек слова. Но чем дальше развивается история, тем заметнее его нежелание замечать очевидные вещи. Он искренне верил в идеальность семьи, закрывая глаза на тревожные сигналы — от странностей супруги до поведения дочерей.
Зрителей возмущает не его доброта, а пассивность. В комментариях прямым текстом пишут:
«Как можно столько лет не видеть очевидного?» и «Он живёт так, как удобно ему, а не так, как нужно его детям».
При этом актёр Мурат Йылдырм настолько точно попал в образ, что герой вызывает не только раздражение, но и неподдельное сочувствие — именно это и делает Серхата таким противоречивым.
Беррак: манипуляции, тайны и абсолютная вседозволенность
Если Серхат вызывает вопросы, то Беррак вызывает бурю. С первых серий видно, что перед зрителями — не просто сложная женщина, а человек, действующий без границ.
Она скрыла беременность, отдала новорождённого ребёнка, выстроила токсичное воспитание дочерей и держит в узде почти всю семью, зная их секреты.
Зрители отмечают, что её манипуляции пугают больше, чем любые сюжетные повороты.
«Она тиран и знает рычаги давления на каждого», — пишут в соцсетях.
И действительно: Беррак вмешивается в судьбы окружающих так, словно мир обязан вращаться вокруг её желаний.
При этом актриса Ойя Унустасы играет роль настолько убедительно, что отрицательные эмоции перевешивают любые попытки оправдать героиню.
Медленный сюжет: ещё одна причина для споров
Часть зрителей жалуется на размеренный темп. Шестой эпизод, почти полностью посвящённый Беррак, стал поводом для споров. Одни считают, что авторы затягивают интригу, другие уверены — без медленной подачи характеры не раскрылись бы так глубоко.
В любом случае, интерес к проекту не падает, а обсуждения с каждой серией становятся только громче, пишет КП.
