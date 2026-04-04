Турдизи умеет удивить не только гаремом: эти три турецких сериала обожаю за необычный сюжет — хочется пересматривать

Турция славится различными сериалами. Конечно, больше всего снимается различных любовных драм и исторических саг. Однако также есть и проекты, где любовь вовсе не главный герой. Однако именно они увлекают необычным сюжетом.

«46 исчезнувших»

Новый взгляд на такой жанр как триллер. Главный герой — генетик Мурат Гюней. Его семья рушится после убийства отца‑хирурга. Младшая сестра Эза сначала замкнулась, потом впала в кому. Мурат ищет лекарство и находит последний ингредиент в шаманском напитке. Он проходит ритуал и сначала испытывает препарат на себе. Эксперимент меняет его личность. Параллельно он пытается найти убийцу отца. Чтобы быть ближе к подозреваемому, Мурат нанимает девушку Джейлу в качестве ассистентки. Сюжет соединяет психологию и детективную линию, создавая запутанную историю с неожиданными поворотами.

«Защитник»

Сериал смешивает фэнтези, фантастику и боевик с мелодрамой. Главный герой — торговец Хакан. Он узнаёт, что должен спасти Стамбул от группы под названием Бессмертные. Хакана готовят к роли защитника вместе с соратницей Зейнеп и другими членами команды Преданные. Бессмертные замечают нового героя и пытаются его уничтожить. Временной фон и мотивы героев опираются на восточные традиции. Логика иногда проседает, но экшен и масштаб сцен держат все время в напряжении. Кстати, этот сериал показывался и на Netflix. Стриминг обычно забирает лучшие из лучших.

«Первый и последний»

Драма о мужчинах и женщинах и об их отношениях. В центре — пары и их брачные кризисы. Первый сезон показывает историю Дениз и Барыша. Казалось бы, у них была вечная любовь, но всё рушится. Сериал перескакивает между разными временными отрезками. Зрителю это может показаться неудобным, но монтаж построен так, чтобы причина и следствие шли рядом. Герои вызывают и сочувствие, и осуждение. Сериал часто попадает в болевые точки, знакомые зрителям по личному опыту.