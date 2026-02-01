Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 нетипичных турецких сериала: в одном из них снялся красавчик из «Зимородка»

3 нетипичных турецких сериала: в одном из них снялся красавчик из «Зимородка»

1 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Красная комната», «Фи, Чи, Пи», «Шахмаран»

Они смелые, и этим отличаются от привычных проектов.

Турецкие сериалы давно вышли за рамки классических мелодрам про богатых наследников и невозможную любовь. Но есть проекты, которые пошли ещё дальше — настолько, что зрители до сих пор не могут договориться, шедевр это или ошибка. Ниже — три турецких сериала, которые точно не подойдут для фона, зато способны удивить, зацепить и даже выбить из колеи.

«Красная комната»

«Красная комната»

Если вы ждёте от турдизи интриг и романтики, «Красная комната» может стать шоком. В центре сюжета — психиатр Ханым и её пациенты, каждый из которых приносит в кабинет свою травму, боль и сломанные судьбы.

Это не развлекательный сериал в привычном смысле, а почти терапевтический опыт для зрителя. Истории здесь давят эмоционально, иногда кажутся чрезмерно тяжёлыми. Но в то же время «Красная комната» честно показывает, как прошлое ломает настоящее, и почему простых решений не существует.

«Фи, Чи, Пи»

Кадр из сериала «Фи, Чи, Пи»

Один из самых обсуждаемых и противоречивых турецких сериалов последних лет. Харизматичный психиатр и телеведущий Джан Манай влюбляется в молодую танцовщицу Дуру — и это чувство быстро перестаёт быть романтичным.

«Фи, Чи, Пи» балансирует на грани эротического триллера и психологической драмы, за что его либо обожают, либо ненавидят. Но равнодушным он почти никого не оставляет.

«Шахмаран»

«Шахмаран»

«Шахмаран» — редкий для турецких сериалов пример фэнтези, основанного на древней легенде. Главная героиня Шахсу возвращается в родной город и неожиданно оказывается связана с культом царицы змей и собственным прошлым, о котором она даже не догадывалась.

Здесь нет привычного любовного треугольника в центре сюжета — вместо этого мифология, символы и медленно раскрывающаяся тайна. Некоторых зрителей отталкивает неспешный ритм и отсутствие привычной драматической динамики, но именно это делает «Шахмаран» таким необычным и атмосферным проектом.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Красная комната», «Фи, Чи, Пи», «Шахмаран»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила «Под землей» и едва вытерпела первые 60 минут: но к финалу меня затянуло так, что жду следующую серию Включила «Под землей» и едва вытерпела первые 60 минут: но к финалу меня затянуло так, что жду следующую серию Читать дальше 2 февраля 2026
«А почему Фатиха теперь играет Дава?!»: посмотрела «Клюквенный щербет» с новым актером и делюсь впечатлением «А почему Фатиха теперь играет Дава?!»: посмотрела «Клюквенный щербет» с новым актером и делюсь впечатлением Читать дальше 2 февраля 2026
Хюррем на самом деле никогда не любила Сулеймана: сюжет самого романтичного турецкого сериала — просто обман Хюррем на самом деле никогда не любила Сулеймана: сюжет самого романтичного турецкого сериала — просто обман Читать дальше 2 февраля 2026
Почему Хюррем спала в гареме полностью одетая и закутанная в меха: в этом «Великолепный век» не соврал Почему Хюррем спала в гареме полностью одетая и закутанная в меха: в этом «Великолепный век» не соврал Читать дальше 1 февраля 2026
Выпадали зубы, кожу разъедало до кости: 2 «секрета красоты» медленно убивали османских наложниц – через это прошла и Хюррем Выпадали зубы, кожу разъедало до кости: 2 «секрета красоты» медленно убивали османских наложниц – через это прошла и Хюррем Читать дальше 1 февраля 2026
«Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге «Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге Читать дальше 31 января 2026
Узерли взяли в последний момент: вот кто должен был играть любимую Сулеймана Узерли взяли в последний момент: вот кто должен был играть любимую Сулеймана Читать дальше 30 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше