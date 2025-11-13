Меню
Идрис Эльба возвращается к роли детектива Джона Лютера: новый проект Netflix готов заполнить пустоту после финала «Шерлока»

13 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Шерлок», «Лютер: Падшее солнце»

Если вы его еще не смотрели — срочно исправляйте ситуацию.

Netflix наконец нашёл достойного наследника «Шерлока» — и это вовсе не новый гений с трубкой и скрипкой, а человек, который предпочитает кулаки и мрачные переулки Лондона. Идрис Эльба возвращается к роли детектива Джона Лютера в новом фильме, продолжая историю после «Падшего солнца». Съёмки стартуют уже в феврале, и, похоже, это будет не просто сиквел, а новое рождение франшизы.

Лютер возвращается — и снова идёт против тьмы

Сюжет грядущей ленты начинается сразу после событий «Падшего солнца». Напомним: Лютер, посадивший за решётку не один десяток маньяков, сам оказался за решёткой, сбежал, разоблачил психопата-миллионера и теперь получает неожиданное предложение — работать на МИ-5.

Новый фильм, по информации The Hollywood Reporter, стартует с этого выбора: продолжить служить закону или снова нарушить его ради справедливости. Режиссёрское кресло занимает Джейми Пейн, а вместе с Эльбой возвращаются Рут Уилсон и Дермот Кроули — ядро старой команды.

Почему «Лютер» — естественный преемник «Шерлока»

Кадр из фильма «Лютер: Падшее солнце»

Когда BBC закрыл «Шерлока» с Камбербэтчем, у зрителей осталась пустота — хотелось такого же безумного, гениального, одержимого делом детектива. Лютер идеально подходит на эту роль, только вместо дедукции — чистая интуиция, вместо лондонского кэба — дождливая улица, а вместо сарказма — внутренняя боль.

Как и Холмс, он гений, которого пожирает собственный разум. Но если «Шерлок» был игрой ума, то «Лютер» — схваткой с собственными демонами. Эльба превращает полицейскую драму в трагедию о человеке, которому слишком хорошо известно зло — потому что оно живёт и в нём самом.

Лондон, мрак и блестящие умы

Именно поэтому Netflix делает ставку на Лютера: у него есть всё, что нужно для глобального успеха — харизма, интеллектуальное напряжение, узнаваемая эстетика и актёр, способный удержать кадр одной лишь тенью. Новый фильм обещает вернуть зрителям то, чего не хватало с уходом «Шерлока»: дерзкий ум, город как живой персонаж и расследования, где цена ошибки — не просто смерть, а потеря самого себя.

Похоже, игра снова началась — только теперь вместо Бейкер-стрит нас ждёт холодный, безжалостный Лондон Джона Лютера.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок», «Лютер: Падшее солнце»
Анастасия Луковникова
