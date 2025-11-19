Меню
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека

19 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Иллюзия обмана»

Прототип нашелся только для одного героя.  

В прокат вышла «Иллюзия обмана 3». Режиссером стал Рубен Фляйшер, известный по «Zомбилэнду». Хотя создатели сменились, суть осталась прежней.

Остроумные фокусники продолжают бороться с несправедливостью, перераспределяя богатства подобно современным Робин Гудам.

Команда пополнилась новыми молодыми иллюзионистами, добавив свежих красок в знакомый формат. Образы фокусников на протяжении всей франшизы получались такими яркими, что многие зрители даже задались вопросом — а нет ли у них реальных прототипов.

Прототипы героев «Иллюзии обмана»

Хотя большинство героев «Иллюзии обмана» — персонажи вымышленные, у одного из них есть узнаваемый реальный прототип.

Таддеуш Брэдли в исполнении Моргана Фримена во многом напоминает знаменитого иллюзиониста Джеймса Рэнди. Как и его реальный коллега, киногерой посвятил себя разоблачению псевдомагов и шарлатанов.

Создатели даже сохранили характерную деталь образа — фирменную широкополую шляпу, ставшую визитной карточкой Рэнди.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана»

Подготовка актеров

Актерам «Иллюзии обмана» пришлось серьезно подготовиться к ролям. Вуди Харрельсон занимался с профессиональным менталистом, осваивая основы гипноза для образа манипулятора.

Айла Фишер погрузилась в историю иллюзионистов, изучая методы Гарри Гудини и достижения первой женщины-фокусника Дороти Дитрих.

Джесси Айзенберг лично выполнял многие трюки, хотя в самых сложных номерах его заменяли дублеры-профессионалы. Такой подход помог создать убедительные образы мастеров иллюзий.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана».

Фото: Кадры из фильма «Иллюзия обмана» (2013)
Светлана Левкина
