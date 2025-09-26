Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет

Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет

26 сентября 2025 12:35
Кадры из фильма «Мастер»

Актер часто примерял на себя образы из разных сфер деятельности.

Популярность Джейсона Стэйтема началась с франшизы «Перевозчик». Там он исполнил роль сурового наемника, настоящего профессионала, которому приходится все же нарушить принципы.

За прошедшие годы фильмография актера уже стала мемом. Ведь он часто примеряет на себя разные профессии, которые выносятся в лаконичные названия картин.

«Мастер»

Левон Кейд предпочитает не вспоминать прошлое, работая простым строителем. Его идеальное уединение рушится в один миг, когда пропадает дочь босса. Теперь тому, кем он был раньше, придется вернуться — тихой жизни пришел конец.

В основу фильма «Мастер» 2025 года легла популярная книжная серия о бывшем оперативнике. Для Джейсона Стейтема эта роль — долгожданный шаг к более сложным характерам. Актер не только исполнил главную партию, но и сам участвовал в выборе режиссера, стремясь выйти за рамки привычных экранных амплуа.

Кадр из фильма «Мастер»

«Пчеловод»

Главный герой Клей — бывший оперативник могущественной и абсолютно секретной организации «Пчеловоды». Эта структура действует в тени, но ее влияние простирается на весь мир. После выхода на пенсию он становится обычным пасечником, но месть за смерть соседки вынуждает его вернуться в дело.

Чтобы образ бывшего агента в фильме «Пчеловод» получился убедительным, Джейсона Стэйтема консультировали настоящие профессионалы из спецслужб.

Кадр из фильма «Пчеловод»

«Шпион»

В боевике «Шпион» Джейсон Стэйтем с блеском раскрыл свой комедийный талант. Его герой, спецагент Рик Форд, стал одной из самых запоминающихся и самоироничных ролей в фильмографии актера.

Культовый монолог Форда о прыжках с небоскребов, пришивании собственных конечностей и падении на идущий поезд — это не просто шутка. Это остроумная пародия на все те суперспособности и невероятные трюки, которые стали визитной карточкой персонажей Стэйтема в других фильмах.

Кадр из фильма «Шпион»

«Механик»

В фильме «Механик» Артур Бишоп — настоящий виртуоз в своем деле. Как наемный убийца из секретной «Организации», он довел до совершенства искусство устранения целей. Но новая миссия ставит перед ним тяжелейшее испытание — ликвидировать собственного лучшего друга, другого «механика», которого обвиняют в предательстве.

Выполнив приказ, Артур встречает сына погибшего. Молодой человек жаждет мести и мечтает перенять навыки «механика». Бишоп берет его под свое крыло, однако вскоре раскрывает шокирующую правду: его друга оклеветали, а задание было частью большой и опасной игры.

Кадр из фильма «Механик»

Ранее портал «Киноафиша» писал про фильм, в котором Стэйтем не дерется и не гоняет как сумасшедший.

Фото: Кадры из фильмов «Мастер» (2025), «Пчеловод» (2024), «Шпион» (2015), «Механик» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето Читать дальше 26 сентября 2025
«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» «I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» Читать дальше 25 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше