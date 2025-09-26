Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет

Актер часто примерял на себя образы из разных сфер деятельности.

Популярность Джейсона Стэйтема началась с франшизы «Перевозчик». Там он исполнил роль сурового наемника, настоящего профессионала, которому приходится все же нарушить принципы.

За прошедшие годы фильмография актера уже стала мемом. Ведь он часто примеряет на себя разные профессии, которые выносятся в лаконичные названия картин.

«Мастер»

Левон Кейд предпочитает не вспоминать прошлое, работая простым строителем. Его идеальное уединение рушится в один миг, когда пропадает дочь босса. Теперь тому, кем он был раньше, придется вернуться — тихой жизни пришел конец.

В основу фильма «Мастер» 2025 года легла популярная книжная серия о бывшем оперативнике. Для Джейсона Стейтема эта роль — долгожданный шаг к более сложным характерам. Актер не только исполнил главную партию, но и сам участвовал в выборе режиссера, стремясь выйти за рамки привычных экранных амплуа.

«Пчеловод»

Главный герой Клей — бывший оперативник могущественной и абсолютно секретной организации «Пчеловоды». Эта структура действует в тени, но ее влияние простирается на весь мир. После выхода на пенсию он становится обычным пасечником, но месть за смерть соседки вынуждает его вернуться в дело.

Чтобы образ бывшего агента в фильме «Пчеловод» получился убедительным, Джейсона Стэйтема консультировали настоящие профессионалы из спецслужб.

«Шпион»

В боевике «Шпион» Джейсон Стэйтем с блеском раскрыл свой комедийный талант. Его герой, спецагент Рик Форд, стал одной из самых запоминающихся и самоироничных ролей в фильмографии актера.

Культовый монолог Форда о прыжках с небоскребов, пришивании собственных конечностей и падении на идущий поезд — это не просто шутка. Это остроумная пародия на все те суперспособности и невероятные трюки, которые стали визитной карточкой персонажей Стэйтема в других фильмах.

«Механик»

В фильме «Механик» Артур Бишоп — настоящий виртуоз в своем деле. Как наемный убийца из секретной «Организации», он довел до совершенства искусство устранения целей. Но новая миссия ставит перед ним тяжелейшее испытание — ликвидировать собственного лучшего друга, другого «механика», которого обвиняют в предательстве.

Выполнив приказ, Артур встречает сына погибшего. Молодой человек жаждет мести и мечтает перенять навыки «механика». Бишоп берет его под свое крыло, однако вскоре раскрывает шокирующую правду: его друга оклеветали, а задание было частью большой и опасной игры.

