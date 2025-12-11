Меню
Киноафиша Статьи Трудно представить «Ивана Васильевича» без черного кота: так зачем же Гайдай снимал кошек в каждом фильме?

11 декабря 2025 07:29
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Это был своеобразный ритуал режиссера.

Леонид Гайдай умел превращать бытовую мелочь в фирменный штрих — жест, фразу, паузу или… кошку. Мурлык в его фильмах действительно больше, чем эпизодов у второстепенных актёров: более тридцати хвостатых «актрис» и «актеров» пробегают через кадры, мяукают, шипят, падают сверху и даже произносят «Чао!». И никакой случайности тут нет — у Гайдая была собственная магия.

Почему именно кошки? Ответ проще, чем кажется

Жена режиссёра рассказывала: Гайдай разговаривал с животными их языком — мог завыть, мяукнуть, гавкнуть, чтобы настроиться. В нём жила эта детская любовь к зверью: он водил школьный живой уголок, на службе приручал диких лошадей, а дома души не чаял в фокстерьере Ричи. И при этом оставался суеверным: кошка на площадке — к удаче. Желательно чёрная.

Отсюда — почти ритуальное появление кошек в каждом фильме. Гайдай заряжал ими пространство, будто проверял судьбу на прочность. А заодно давал зрителю маленький знак: «Это мой фильм. Смотрите внимательнее».

Кошки, которые стали легендами

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В «Деловых людях» они появляются впервые — скромно, силуэтно, рядом с Юрием Никулиным. А в «Кавказской пленнице» Шурик шмыгает носом: «Птичку жалко!» — и кошки становятся частью его киноязыка. Позже он доведёт этот приём до совершенства.

В «Операции „Ы“» кошки — уже реквизит: гипсовые копилки, сделанные специально для фильма, тренировочный полигон для хлороформа Труса. Они потом перекочуют в «Любовь и голуби» и ещё десятки картин — реликвия с «Мосфильма».

В «Бриллиантовой руке» — та самая чёрная кошка в кошмаре Геши. В «12 стульях» — котёнок, шуршащий газетами и пугающий Кису хуже, чем сама уголовная ответственность.

Но вершина — «Иван Васильевич меняет профессию». Кошка здесь полноценный персонаж: она нарисована на полотенце, размножается на ткани, переезжает в холодильник, превращается в шапку Мономаха и под конец произносит «Чао!» женским голосом. Даже трюк со шляпой выглядит так, будто Гайдай решил выпустить кошку в кадр как дух фильма.

Суеверия, слухи и «недостижимые 13 кошек»

Коллеги шутили: Гайдай хотел снять ровно тринадцать кошек — число мистическое, а ему нравилось подшучивать над судьбой. Но в итоге снял в разы больше: пугливые, ленивые, пушистые, с характером — каждая находила своё место в кадре.

И что интересно: кошки никогда не были просто милой декорацией. Они работали как точка напряжения, комизма, иногда даже ужаса — маленький штрих, который в нужный момент добавляет фильму объёма. В «Не может быть!» кот ходит по квартире Зиночки так выразительно, будто играет роль ревизора. В «Частном детективе» кошку запускают в офис «на счастье» — и это совсем по-Гайдаевски: лёгкая, тёплая ирония над нашими ритуалами.

Почему Гайдая без кошек просто невозможно представить

Кадр из фильма Операция Ы

Он создавал кинематограф, где смех держался на деталях. И кошка была одной из них — живой, непредсказуемой, умной. Такой же, как и сам Гайдай. Его фильмы стали народными во многом потому, что в них жили эти маленькие бытовые чудеса.

Каждая кошка в кадре — это режиссёрское подмигивание. Каждая — знак любви к жизни. И, возможно, к нам — зрителям, которые всегда замечали даже мельчайшие штрихи его великих комедий.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
