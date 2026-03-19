Именно Киану Ривз придумал название фильма «Джон Уик»: изначально задумка была другая

Сегодня сложно представить, что фильм «Джон Уик» мог называться как-то иначе. Имя героя давно стало брендом, символом жанра и синонимом безупречного экшена. Но изначально у картины было совсем другое название — и о нём почти никто не вспоминает.

Фильм, который должен был называться «Презрение»

Сценарист Дерек Колстад рассказывал, что рабочее название проекта звучало как «Презрение». В целом — логично: мрачный боевик о мести, потерях и ярости. Проблема в том, что это название было слишком… обобщённым. Оно не цепляло и не обещало ничего уникального.

Киану Ривз всё решил сам

Переломный момент случился благодаря Киану Ривзу. Актёр настолько сросся с персонажем, что постоянно называл сценарий по имени героя — «Джон Уик». Настолько часто, что это заметили даже маркетологи. По их подсчётам, имя персонажа уже тогда работало как бесплатная реклама на миллионы долларов. В итоге выбор стал очевиден.

Почему «Джон Уик» — идеальное название

Имя героя в этом мире значит больше, чем любые лозунги. Его боятся, шепчут, произносят с паузой. Название фильма сразу погружает зрителя в мифологию, где имя — это репутация, приговор и легенда одновременно.

«Презрение» могло бы остаться рядовым боевиком. «Джон Уик» стал франшизой. И это тот редкий случай, когда случайное решение оказалось абсолютно точным.

