«Трогает за живое»: этот сериал вышел на НТВ 7 лет назад, но до сих пор смотрится на одном дыхании

16 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Купчино»

Если пропустили этот киношедевр с рейтингом 7,9 на КП, то обязательно включайте вечером.

Среди российских сериалов конца 2010-х легко потерять проекты, которые не шумели, но со временем обрели верную аудиторию. Один из таких — «Купчино», детектив, вышедший в 2018 году и набравший на «Кинопоиске» уверенные 7,9 балла.

Ленинград, начало восьмидесятых

Действие сериала разворачивается в 1981 году в Купчине — спальном районе Ленинграда, далеком от парадных открыток. Здесь служит участковый Николай Табанин, человек старой школы, верящий в порядок, закон и простые правила.

Его жизнь меняется, когда в напарники ему дают Федора — московского музыканта, которого родители фактически прячут в милиции от проблем из-за подпольного рока.

«Серии смотрелись легко, новые эпизоды я ждала с нетерпением. Музыка в сериале удачно подобрана: она трогает за живое и помогает глубже прочувствовать сюжет. Понравилось, как продуманно и аккуратно милиционеры находили виновных и пытались восстановить справедливость», — пишут люди в Сети.

Два мира в одной форме

Табанин и Федор поначалу не выносят друг друга. Один — суровый, принципиальный, другой — ироничный и внутренне свободный. Но именно это столкновение взглядов и делает сериал живым.

Опыт и дедукция старшего напарника неожиданно дополняются знаниями молодого о новой культуре, которая уже пробивается сквозь позднесоветскую реальность.

Не только детектив

«Купчино» интересно не столько преступлениями, сколько атмосферой. Здесь много быта, времени, ощущения страны на пороге перемен. Сериал аккуратно говорит о дружбе, выборе и честности без громких лозунгов.

Главную роль исполнил Алексей Кравченко, для которого образ Василича стал одной из самых спокойных и человечных работ. Его дуэт с Григорием Некрасовым держится на контрасте и постепенно превращается в историю доверия.

Почему стоит вспомнить

«Купчино» — это сериал, который не кричит о себе. Он просто рассказывает историю о людях, оказавшихся по разные стороны эпохи, но в одном дворе. И именно поэтому спустя годы он смотрится особенно точно.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Купчино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
