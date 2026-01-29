Меню
Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым

29 января 2026 07:58
Кадр из сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»

Зрителей перенесут во времена Ивана Грозного.

Режиссер популярного проекта «Злой город» Константин Буслов приступил к съемкам полнометражного фильма «Молодинская битва». Жарко будет всем!

Сюжет фильма рассказывает о грандиозной победе войска Ивана Грозного в 1572 году у села Молоди. Тогда русская дружина победила превосходящую по численности армию крымского хана Девлета I Гирея. Релиз запланирован на 2027 год. производством занимается «РБ Продакшн» совместно с РЕН ТВ.

Легендарную личность Ивана Грозного воплотит на экране Александр Устюгов. Он покажет силу и сложные черты характера царя. В роли воеводы Воротынского и князя Хворостинина зрители увидят Михаила Пореченкова и Петра Рыкова.

Кроме Константина Буслова за проект отвечает сценарист Сергей Юдаков. Он ранее создавал сценарии для проектов «Великая. Золотой век», а также «Легенда о Коловрате». Продюсерами сериала выступают Владимир Тюлин и Наталья Козак. Тюлин продюсировал множество проектов, в том числе «По следу зверя», «Операция Карпаты» и другие. В фильмографии Козак, как продюсера, уже более шести проектов.

Фото: Кадр из сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»
Камилла Булгакова
