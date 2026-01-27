Сразу две россиянки получили «Оскар», но с нюансом: вот что известно

Российская порноактриса из Подольска и уроженка Петербурга Юлия Зорькина триумфально отметились на престижной церемонии «Порно-Оскар» AVN Awards 2026 в Лас-Вегасе. Девушка из Подольска, известная под псевдонимами Comatozze и Uma North, получила приз как «Самый перспективный новый создатель контента», а Зорькина-Гранди, больше известная как Джулиана Гранди, удостоилась награды за «Лучшее режиссерское портфолио — иностранные фильмы».

Победа на международной сцене

Российская актриса, родившаяся в Подольске в 2004 году, уже не впервые собирает кинонаграды: в 2025 году она стала лауреатом премий Pornhub Awards и xHamster Awards. Ее коллега Юлия Зорькина выигрывает статуэтку второй год подряд.

Карьера и творчество

Согласно AVN Awards, Юлия Зорькина — европейская сенсация, появившаяся в десятках фильмов для известных студий, таких как DDF Productions, Pink'O и Sineplex. На счету Зорькиной 42 фильма для взрослых, и на сегодняшний день она возглавляет крупнейшее в Европе агентство талантов для порноактеров. Свою карьеру она начинала в Санкт-Петербурге в 2006 году, решив продолжить работу в Италии и, позже, в Будапеште — мировой столице порно.

При этом о карьере уроженки Подольска в индустрии 18+ ничего неизвестно.