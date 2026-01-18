Меню
Киноафиша Статьи Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс

18 января 2026 13:46
«Пони»

Новый шпионский сериал с Эмилией Кларк стартовал с рекордно высокими оценками прессы, однако реакция зрителей оказалась заметно сдержаннее.

Сериал «Пони», вышедший 15 января на Peacock, сразу привлёк внимание критиков. Главные роли исполнили Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон, и для Кларк этот проект стал самым высоко оценённым в карьере.

Москва и поздняя Холодная война

Действие разворачивается в Москве 1977 года. Две секретарши американского посольства — Би и Твила — узнают о гибели своих мужей при странных обстоятельствах и решают сотрудничать с ЦРУ, чтобы разобраться в происходящем.

Сюжет строится на сочетании шпионской интриги и личного расследования.

Цифры, которые удивили

В день премьеры рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составлял 88%, а спустя сутки вырос до 95%. Для сравнения, у «Игра престолов» показатель ниже — 89%.

Но есть нюанс

Зрительские оценки значительно скромнее. Popcornmeter фиксирует 70%, а на IMDb у сериала 6,3 из 10.

У «Игры престолов» пользовательский рейтинг выше — 85%, что объясняется многолетней фанбазой и масштабом франшизы. «Пони» только вышел и пока не успел сформировать устойчивую аудиторию.

«Пони» начал путь как сериал, который хвалят профессионалы и осторожно принимают зрители. Для шпионского триллера это не приговор, а вопрос времени и интереса к истории.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

Фото: Кадр из сериала «Пони»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
