Киноафиша Статьи Если любите «Метод» и «Фишера», то «56 дней» может затянуть не по-детски — рейтинг 7,1 и 8 серий в Сети целиком

Если любите «Метод» и «Фишера», то «56 дней» может затянуть не по-детски — рейтинг 7,1 и 8 серий в Сети целиком

31 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «56 дней»

Новый сериал, который уже оценили миллионы зрителей.

Если вам нравятся «Метод» и «Фишер», если цепляют истории про убийства, где есть напряжение, расследование и немного провокации, «56 дней» 2026 года сразу попадает в поле зрения. С виду — идеальный вариант на вечер, но впечатление здесь меняется по ходу просмотра.

Сериал основан на одноимённом романе и сочетает сразу несколько жанров: триллер, детектив и мелодраму с элементами эротики. История начинается с простого знакомства — Оливер и Сиара встречаются в супермаркете и быстро сближаются, превращая роман в почти одержимость.

Спустя 56 дней полиция приезжает в квартиру Оливера и находит разложившийся труп, который пытались растворить в ванной. Сюжет строится на двух временных линиях, постепенно подводя зрителя к ответу на главный вопрос — кто здесь жертва, а кто убийца.

В первом сезоне — 8 эпизодов, рейтинг на Кинопоиске составляет 7,1. Формально у сериала есть всё, чтобы удерживать внимание: интрига, напряжение и попытка играть с ожиданиями зрителя.

Главные роли исполнили Дав Кэмерон и Эван Джогия, знакомые аудитории по подростковым проектам. Здесь они пытаются выйти в более взрослый формат, однако именно их линия чаще всего выглядит наименее убедительно.

При этом второстепенные персонажи неожиданно оказываются сильнее. Линия детективов добавляет истории веса, а Карла Суозо и её напарник удерживают внимание в тех моментах, где основной сюжет проседает.

Главная проблема — ритм, отмечают в Сеит зрители. Значительная часть сезона развивается предсказуемо и без нужного напряжения, и только в последних двух сериях история наконец начинает работать так, как от неё ждёшь.

В итоге «56 дней» — это сериал с сильной идеей и неровной реализацией. Он может зацепить, но только если дать ему время дойти до финала.

Фото: Кадр из сериала «56 дней»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
