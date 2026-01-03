Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду

Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду

3 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Крестный отец 3»

У ленты только 66% на Rotten Tomatoes.

Спустя 16 лет после культовой второй части Фрэнсис Форд Коппола всё же вернулся к семье Корлеоне, выпустив в 1990 году «Крестного отца 3». Фильм получил семь номинаций на «Оскар», включая главные категории, но сегодня о нём почти не вспоминают.

В то время как первые две части прочно вошли в историю кино как безусловная классика, триквел остаётся в тени — его часто критикуют даже самые преданные фанаты Копполы.

И этому есть вполне конкретная причина.

Сюжет фильма «Крестный отец 3»

Зрители увидели клан Корлеоне уже в новом свете — на дворе конец 1970-х, и семья активно пытается вести легальный бизнес, сотрудничая даже с Ватиканом. Сам дон Корлеоне занимается благотворительностью и мечтает наконец уйти на покой, передав дела достойному наследнику.

Но под внешним лоском и влиянием скрывается другая история. Майкл Корлеоне, некогда холодный и расчётливый босс, предстаёт одиноким человеком. Он по-прежнему уважаем и могущественен, но еще он — старик, который жаждет простого человеческого тепла, семьи и искупления прошлых грехов, а не новых побед в криминальных войнах.

София Коппола в фильме «Крестный отец 3»

«Крестный отец 3» получил довольно прохладный приём — даже сейчас у него скромные 66% на Rotten Tomatoes. Многие поклонники и критики считают, что главной ошибкой фильма стал кастинг.

Фрэнсис Форд Коппола доверил ключевую женскую роль своей 19-летней дочери Софии, что должно было стать её звёздным билетом в Голливуд.

Кадр из фильма «Крестный отец 3»

Однако всё пошло не по плану: актёрская игра Софии Копполы подверглась жёсткой критике, а зрители отмечали полное отсутствие химии между ней и её партнёром Энди Гарсией, которые по сюжету играли влюблённых. Даже опытный актер не смог «вытянуть» их совместные сцены.

Кроме того, режиссёр отказался от постельной сцены между персонажами, и многие фанаты связывают именно с тем, что роль исполняла его дочь. В итоге этот выбор стал одним из самых обсуждаемых и спорных моментов в истории триквела, заметно повлияв на его общее восприятие.

Ранее портал «Киноафиша» писал про фразу из фильма, которую спустя 53 года понимают неправильно.

Фото: Кадры из фильма «Крестный отец 3»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Читать дальше 4 января 2026
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Читать дальше 3 января 2026
Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Читать дальше 2 января 2026
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Читать дальше 31 декабря 2025
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Читать дальше 3 января 2026
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Читать дальше 3 января 2026
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик «Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик Читать дальше 3 января 2026
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1 «Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1 Читать дальше 2 января 2026
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке «Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке Читать дальше 2 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше