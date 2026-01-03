Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду

Спустя 16 лет после культовой второй части Фрэнсис Форд Коппола всё же вернулся к семье Корлеоне, выпустив в 1990 году «Крестного отца 3». Фильм получил семь номинаций на «Оскар», включая главные категории, но сегодня о нём почти не вспоминают.

В то время как первые две части прочно вошли в историю кино как безусловная классика, триквел остаётся в тени — его часто критикуют даже самые преданные фанаты Копполы.

И этому есть вполне конкретная причина.

Сюжет фильма «Крестный отец 3»

Зрители увидели клан Корлеоне уже в новом свете — на дворе конец 1970-х, и семья активно пытается вести легальный бизнес, сотрудничая даже с Ватиканом. Сам дон Корлеоне занимается благотворительностью и мечтает наконец уйти на покой, передав дела достойному наследнику.

Но под внешним лоском и влиянием скрывается другая история. Майкл Корлеоне, некогда холодный и расчётливый босс, предстаёт одиноким человеком. Он по-прежнему уважаем и могущественен, но еще он — старик, который жаждет простого человеческого тепла, семьи и искупления прошлых грехов, а не новых побед в криминальных войнах.

София Коппола в фильме «Крестный отец 3»

«Крестный отец 3» получил довольно прохладный приём — даже сейчас у него скромные 66% на Rotten Tomatoes. Многие поклонники и критики считают, что главной ошибкой фильма стал кастинг.

Фрэнсис Форд Коппола доверил ключевую женскую роль своей 19-летней дочери Софии, что должно было стать её звёздным билетом в Голливуд.

Однако всё пошло не по плану: актёрская игра Софии Копполы подверглась жёсткой критике, а зрители отмечали полное отсутствие химии между ней и её партнёром Энди Гарсией, которые по сюжету играли влюблённых. Даже опытный актер не смог «вытянуть» их совместные сцены.

Кроме того, режиссёр отказался от постельной сцены между персонажами, и многие фанаты связывают именно с тем, что роль исполняла его дочь. В итоге этот выбор стал одним из самых обсуждаемых и спорных моментов в истории триквела, заметно повлияв на его общее восприятие.

