Киноафиша Статьи «Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор

11 февраля 2026 08:27
Кадры из сериалов «Пассажиры», «Научи меня жить», «Псих»

В стиле «Триггера» можно найти проекта. 

Иногда хочется окунуться в весьма мрачную атмосферу, но не в реальной жизни. Именно поэтому такой популярностью пользуют психологические драмы. Особенно интересно, если в них будут и элементы детектива. Предлагаю вам три проекта, которые могут понравиться.

«Пассажиры», рейтинг «Кинопоиска» — 7,8

Мистический драматический сериал о таксисте Андрее в исполнении Кирилла Кяро. На своем старом «Мерседесе» он перевозит по Москве души умерших. Пассажиры не сразу понимают, что они мертвы. Они не могут выйти из автомобиля, пока не признают свои тяжелые проступки, не уладят незавершенные дела и не отпустят прошлое. Сериал отлично подойдет, если вы любите проекты с короткими эпизодами. Здесь каждый по 20 минут. Сюжет весьма уникален, а атмосфера полностью соответствует психологической драме.

«Научи меня жить», рейтинг «Кинопоиска» — 7,5

Этот 12-серийный проект рассказывает о расследовании серии ритуальных убийств в приморском городе. Преступник имитирует действия маньяка, который уже сидит в тюрьме. Расследованием занимаются молодой следователь Рита Сторожева и опытный психиатр Илья Лавров.

Здесь ведущей является не только детективная история. Герои ведут поиски манька, но каждого из них обуревают свои психологические травмы и обиды. В сериале снимаются Кирилл Кяро и Елена Подкаминская, которые составляют очень сильный актерский дуэт. Зрителям понравится необычный подход к жанру в сочетании с напряженным сюжетом.

«Научи меня жить»

«Псих», рейтинг «Кинопоиска» — 7.4

Мрачная драма Федора Бондарчука рассказывает о 40‑летнем московском психотерапевте Олеге, которому самому нужна помощь. С виду он успешен и доволен жизнью, но внутри его преследуют серьёзные внутренние проблемы. В сериале сочетаются тёмная атмосфера Москвы, кризис среднего возраста и психические трудности главного героя, хотя он и профессионал в своей работе.

Особое внимание привлекает игра Константина Богомолова — это его первый крупный актерский опыт в ведущей роли.

Фото: Кадры из сериалов «Пассажиры», «Научи меня жить», «Псих»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
