Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года

Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года

10 ноября 2025 16:11
Кадры из сериалов «Флорентийский монстр», «Айрис», «Лазарь»

Тут расследования развиваются быстрее, чем вы успеваете моргнуть.

Если хочется включить что-то современное и захватывающее, то эти новые сериалы-детективы 2025 года — идеальный вариант. Каждый из них предлагает своё настроение: документальное расследование, интеллектуальную гонку и психологическую драму.

«Флорентийский монстр»

Основанный на реальном деле, которое до сих пор не закрыто. Сериал рассказывает о расследовании серийных убийств в Италии с 1968 по 1985 год.

Преступник нападал на пары, уединившиеся на природе, действовал ночью и не оставлял улик. За годы расследования задержали десятки подозреваемых, но истину так и не установили.

«Флорентийский монстр»

«Айрис»

История о девушке, которая выигрывает загадочную игру во Флоренции на взлом секретного кода, опередив 17 тысяч участников.

Её награда — задание от инвестора Кэмерона Бэка, связанное с расшифровкой рукописей безумного гения. Айрис понимает, что попала в опасную игру, и скрывается вместе с документами. За её поимку назначена награда — 4 миллиона евро.

«Айрис»

«Лазарь»

Судебный психолог Джоил Лазарь получает дела своего отца, покончившего с собой при странных обстоятельствах.

Его внимание привлекает нераскрытое убийство клиентки двадцатилетней давности, совпавшее по времени со смертью его сестры. Герою начинает казаться, что он видит и жертву, и отца. Он уверен: за ним следят, и он подобрался слишком близко к правде.

По материалам дзен-канала Kinocentr

Фото: Кадры из сериалов «Флорентийский монстр», «Айрис», «Лазарь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
