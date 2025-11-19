Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха

Четвертый сезон «Клюквенного щербета» уже много раз неприятно удивлял зрителей. Но один сюжетный поворот ранил фанатов до глубины души. Речь идет об Омере Унале, который внезапно показал свое истинное лицо.

Идеальный мужчина в трех сезонах

Зрители сериала не зря боготворили Омера и его любовь к Кывылджим Арслан. Из всех мужских персонажей в сериале он был практически идеальным.

Из консервативной семьи, но при этом понимающий и легко находящий компромиссы. Не навязывающий свои принципы окружающим. Верный, преданный, заботливый… Можно перечислять его достоинства бесконечно.

Однако в четвертом сезоне все постепенно начало меняться в худшую сторону. И перед 114 серией зрители уже не могут сдерживать возмущение.

В чем виноват Омер?

Судя по новому анонсу, после выхода из тюрьмы Омер не вернулся домой. Он погрузился в разборки мафии, о чем его попросил сокамерник. И вот вместо того, чтобы поддержать жену в горе, быть отцом для долгожданного сына, он просто… занимается непонятно чем.

Вспомним события последних серий. Кывылджим из-за Мустафы едва не умерла сама, родила сына раньше срока. Она явно пережила послеродовую депрессию, испытала стресс из-за аварии Доа, разделила с мужем его тайну, и в конце потеряла дочь насовсем.

Да, она заявила на него в полицию, хотя могла бы найти другой выход. Но стоит представлять состояние женщины, которая родила малыша в столь зрелом возрасте и пережила за последнее время столько негативных событий. Ей нужна была помощь специалиста, ведь такой стресс в столь уязвимом положении — огромная нагрузка для психики.

Омер вроде и пытался поддерживать жену, но не слишком старался. Из-за небольшой ссоры он поехал ночью в бар и думал, что сбил девушку. Он настаивал на том, чтобы Кывылджим приняла того, кто стал причиной ее преждевременных родов. И после выхода из тюрьмы он даже не попытался поговорить с ней.

Что думают зрители

Новый анонс разозлил даже тех, кто раньше поддерживал Омера. Он не поддержал жену, которая потеряла дочь, более того, к сыну он стал отправлять свою новую подругу. Такое не простили даже Омеру.

«Сумасшедшую Лиман он терпел, а тут даже поговорить не захотел», «Уже не первый раз он ее бросает», «Уговорил ее родить в таком возрасте, так хотел сына, а теперь семья ему не нужна оказалась», «Омер готов всех прощать, кроме жены», «Безграничное терпение к Уналам и ноль понимания к Кывылджим», — пишут комментаторы.

Омер действительно повел себя странно, с учетом того, что он так хотел собственного сына и так настаивал на браке с Кывылджим. Одна ее ошибка — и он вычеркнул из жизни и жену, и ребенка.

А как вы думаете, Омер прав? Стоит ли его обида того, что он бросил сына и оставил жену в горе и утрате в одиночестве?

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?