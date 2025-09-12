Три самые неудачные комедии Леонида Гайдая: за №3 режиссеру стало так стыдно, что он не снимал ничего следующие 5 лет

Леонид Гайдай — легенда, чьи фильмы стали частью культуры. Его комедии до сих пор собирают у экранов целые поколения.

Но даже у гениев бывают провалы. В карьере постановщика имелись проекты, которые не взлетели, несмотря на фирменный почерк режиссёра. Причем, Гайдай признавал их неудачу, не пытаясь оправдать творческие эксперименты.

«Опасно для жизни!»

В 1985 году Леонид Гайдай рискнул экспериментировать — на волне перестройки он снял «Опасно для жизни!», пытаясь уйти от фарсового юмора в сторону лёгкой, почти лирической комедии. Но зрители, ждавшие фирменного «безумия», остались разочарованы.

Даже звёздный состав — Лариса Удовиченко, Георгий Вицин и Леонид Куравлёв — не смог спасти фильм. Критики и публика сошлись во мнении: не хватило того самого темпа, абсурдных ситуаций и искромётных диалогов, которые стали визитной карточкой режиссёра.

Сюжет показался слишком приземлённым, а добрый юмор — неестественным для Гайдая.

«На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»

Фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» стал для Гайдая настоящим творческим испытанием. Снятый в 1992 году на стыке эпох, он столкнулся с проблемами: скромный бюджет, нехватка ресурсов и полное непонимание с иностранными актёрами.

Американские звёзды отказывались работать за копейки, и вместо именитой актрисы на главную роль пришлось взять малоизвестную Келли МакГрил — для которой этот проект так и остался единственным в карьере.

Некоторые сцены снимали на любительскую камеру, декорации собирали буквально из подручных материалов. Гайдай, привыкший к масштабным комедийным постановкам, оказался в условиях, где не мог реализовать даже половину задумок.

Фильм получился камерным, почти кустарным — и неудачным.

«Инкогнито из Петербурга»

Съёмки «Инкогнито из Петербурга» стали для Гайдая настоящей полосой препятствий. Сценарий пришлось экстренно переписывать, а оригинальное название — менять по требованию чиновников от кино. И это при том, что в кадре собрались звезды советского кинематографа: от Анатолия Папанова до Александра Ширвиндта.

Но актерский состав не спас ситуацию — прокат был неудачным, а исполнение главной роли Сергеем Мигицко вызвало бурные споры. Критики сочли фильм слишком статичным и лишенным фирменной гайдаевской энергии.

Сам режиссёр назвал ленту своим главным провалом и на несколько лет ушёл в творческий кризис. Потребовалось пять лет, чтобы он снова вернулся в режиссёрское кресло — уже для работы над комедией «Спортлото-82», пишет автор Дзен-канала «Данила про КИНО».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле должен был закончиться фильм «Операция "Ы"».