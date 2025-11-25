С 27 ноября выходит сразу 3 крутых российских сериала: тут есть проект для фанатов «Кухни» и тех, кто обожает Федункив

Яркие премьеры, которые выходят почти подряд и закрывают осень громкими сюжетами.

В последние дни ноября выходят сразу три новых российских сериала. Здесь и криминальная драма «Жар», и скетчком «ДомоЧАТцы», и продолжение мистического триллера «Чёрное облако».

Для зрителя это редкая ситуация, когда премьеры не растягиваются, а накладываются друг на друга — и каждая предлагает свою тему, тон и атмосферу.

«Жар»

Главный герой Марк — талантливый шеф-повар, который привык работать только с лучшими продуктами и людьми. Но его характер оказывается хуже любого провала на кухне.

Марка увольняют из элитного ресторана, а другие заведения отказываются даже рассматривать его кандидатуру. Тогда он решает открыть собственное место, берёт неопытного ученика и влезает в долги к сербской мафии.

Проект Артёма Аксёненко уже показывали на фестивале «Новый сезон», и первые зрители отмечали, что это не история о красивых блюдах.

Здесь криминальная линия выходит на первый план, а концентрация конфликтов между персонажами растёт от серии к серии.

В главных ролях — Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Анна Чиповская.

Выходит 27 ноября на Иви.

«ДомоЧАТцы»

Комедийный проект СТС построен как набор скетчей о жильцах одного дома, которые создали общий чат, чтобы быстрее решать бытовые вопросы. На деле всё идёт наоборот: мелкие конфликты, нелепые просьбы, перепалки по пустякам — и ощущение, что чат живёт своей собственной жизнью.

Формат ближе к «6 кадрам» и «Даёшь молодёжь», так что здесь ставка на короткие комические ситуации, узнаваемые характеры и бытовой хаос.

В главных ролях — Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня.

Премьера — 28 ноября на СТС.

«Чёрное облако», 2 сезон

Во втором сезоне история Оли становится ещё мрачнее. Она продолжает бороться с приступами агрессии и страхом навредить окружающим, а расследование странных смертей вокруг неё заходит в тупик.

При этом психотерапевт ведёт себя всё подозрительнее, прошлые связи погибших всплывают снова, и появляется человек, который знает о её состоянии куда больше, чем она сама.

Премьера 2 сезона состоится в Okko 28 ноября.

