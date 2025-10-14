У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?

Сериал «Далёкий город» продолжает собирать миллионы зрителей у экранов. При этом у проекта сформировалась и большая армия критиков. Негативные отзывы особенно активно звучат в социальных сетях.

Можно выделить три основных претензии к популярному хиту.

Аморальность

Особое возмущение вызывает сцена с завещанием, где Боран передает Алью Джихану как собственность. Современная аудитория воспринимает это как унизительный и дикий поступок.

Критики напоминают о существовавшей у турков традиции, когда брат умершего женился на его вдове. Однако этот древний обычай защиты женщины не имеет ничего общего с простыа указанием в завещании.

Отдельное недоумение вызывают отношения между двоюродными родственниками в сериале. Пары Шахин-Наре и Зеррин-Кайя состоят в родстве, что вызывает у многих зрителей чувство дискомфорта при просмотре.

Криминал

Контрабанда в сюжете показывается как обычное явление, а огнестрельное оружие есть практически у каждого героя. Конфликты здесь часто решаются с помощью перестрелок.

Даже депутаты от региона Мардин высказывали недовольство по поводу сериала. Один из них публично призывал закрыть проект, считая что он формирует негативный образ их края.

Особое недоумение вызывает поведение главной героини. Алия приехала из Канады с современными европейскими взглядами. Однако всего за год она начала воспринимать контрабанду и вооруженные столкновения как нечто совершенно нормальное.

Переизбыток штампов

Даже самые преданные поклонники признают, что сериал построен на клише. «Далёкий город» собрал все излюбленные элементы турецких драм. Здесь есть и кровная вражда семей, и тирания свекрови, и брак по принуждению.

К этому добавляются бесконечные мафиозные разборки и темы запретной любви. Мотив вечной мести постоянно двигает историю вперед.

Иногда создается впечатление, что сюжет движется по кругу. Он лишь немного меняет угол зрения на одни и те же события. Зрители часто устают от такой концентрации шаблонов, как отмечает автор Дзен-канала «Какой сериал посмотреть».

