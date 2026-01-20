Три сериала с Колесниковым, которые точно стоит добавить в избранное — от исторического детектива до современной криминальной драмы

Небанальные роли, разные эпохи и уверенное жанровое разнообразие — именно так складывается сериальный год для Ивана Колесникова.

В этих проектах он не «для галочки», а как полноценный центр притяжения сюжета: расследования, интриги, личные конфликты и герои, которым есть что терять.

«Околоточный» (2026)

Исторический детектив переносит зрителя в конец XIX века. В провинциальном городе происходит жестокое убийство целой семьи, и за расследование берётся околоточный надзиратель Иван Хватов — человек с военным прошлым и репутацией опытного сыщика. Он уже собирался уйти на покой, но дело быстро выходит за рамки обычного преступления.

Следы приводят к уважаемому аристократу, графу Добужинскому, чьи карточные долги могли стать мотивом трагедии. Параллельно в историю вмешивается его сестра Ольга, начинающая собственное расследование.

По мере развития сюжета интерес героини смещается с защиты семейной чести на самого Хватова.

«Новороссия. Потёмкин» (2026)

Исторический сериал разворачивается на фоне одного из самых насыщенных периодов российской истории. Создание Черноморского флота, строительство Херсона, присоединение Крыма, «греческий проект» Екатерины II — всё это становится фоном для рассказа о князе Григории Потёмкине и его роли в судьбе страны.

Проект не ограничивается парадной хроникой. В центре внимания — сложные политические решения, дворцовые интриги и личная линия Потёмкина, включая тайные отношения с императрицей Екатериной II. Колесников здесь работает в жанре масштабной исторической драмы, где важны не только события, но и характеры людей, принимающих судьбоносные решения.

Сериал снимался в Санкт-Петербурге, Пушкине, Выборге и Ивангороде, активно используя реальные дворцы и исторические локации, что усиливает ощущение времени и масштаба.

«Мёртвая точка» (2026)

Современный детектив с жёсткой завязкой и личной ставкой. Юрист по жилищному праву Рита Галич узнаёт, что её отца — известного адвоката и университетского преподавателя — обвиняют в убийстве аспирантки. Формально всё говорит против него: задержание на месте преступления, отпечатки, прямые улики.

Но Рита отказывается верить в очевидное и начинает собственное расследование. По мере продвижения она сталкивается с системой, в которой репутация, влияние и старые тайны оказываются важнее фактов. История постепенно уходит от классического «кто виноват» к вопросу «кому выгодно», затрагивая тему доверия, профессиональной этики и семейных связей.

