Три новых российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть целиком

Если вы планируете посмотреть российский сериал без ожидания новых эпизодов, то наша подборка из трех проектов вам пригодится.
Это разножанровые картины 2026 года, рассчитанные на спокойный просмотр без длинных пауз и подвешенных финалов.
«Жека Рассел»
Комедия с элементами фэнтези, вышедшая на Kion.
Евгений — тихий бухгалтер, который давно и безуспешно влюблён в коллегу Алису. Попытка узнать о ней больше приводит его в офис поздним вечером, где он случайно мешает начальнице-колдунье провести ритуал.
В награду за молчание она обещает исполнить любое желание — и исполняет его слишком буквально, превращая Жеку в собаку. Теперь герою предстоит найти способ всё исправить, наблюдая за жизнью возлюбленной с неожиданной стороны.
Рейтинг Кинопоиска: 7,2.
«Люба Управдом»
Комедийный сериал платформы Start о бытовом активизме.
После развода Люба въезжает в новую квартиру и быстро сталкивается с проблемами управляющей компании. Попытка навести порядок заканчивается уголовным делом против директора и неожиданным поворотом — Люба сама становится управдомом.
Теперь ей приходится договариваться с жильцами, решать накопившиеся конфликты и одновременно быть героиней телерепортажей.
Рейтинг Кинопоиска: 6,7.
«Карта желаний»
Комедия с фэнтезийным уклоном от Okko.
Олеся застряла в отношениях, работе и семейных ожиданиях. По совету подруги она проходит марафон «Карта желаний», но вместо абстрактных целей записывает конкретных людей, которые её раздражают, и желает им неприятностей.
Постепенно желания начинают сбываться, и героиня понимает, что за этим придётся отвечать, пишет дзен-канал Kinocentr.
Рейтинг Кинопоиска: 6,7.
